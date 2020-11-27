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挽救疫情衝擊 白思豪鼓勵紐約客節日購物多選本地商品

記者張晨／紐約報導
紐約市一家小商業門前貼著「shop small」的標示。(記者張晨/攝影)
紐約市一家小商業門前貼著「shop small」的標示。(記者張晨/攝影)

2020年節日購物季隨著黑色星期五在27日正式開始，在受到疫情多番打擊後，市府與商家均希望紐約人能在選購禮品或其他商品時多選擇本地及社區中的小商業，以幫助他們從經濟困頓中走出。

隨著數百萬人轉向網上購物和賣場購物，紐約市白思豪(Bill de Blasio)和紐約市其他地區的民選官員紛紛敦促紐約客能盡量選在當地選購商品。

「每個人都可以做一些事情來幫助你社區的小商業，希望紐約人能多懷揣同理心，不要像我們之前習慣的那樣在大型電商平台上購物，而是去當地的店鋪中淘驚喜。」白思豪說。

「購物你的城市」(Shop Your City)倡議旨在幫助五個行政區內的近24萬家小商業，這代表了360萬個工作崗位。

像曼哈頓許多具有百年歷史的書店不得不在疫情中掙扎求生，但隨著病例再次激增，他們正準備迎接第二波困難。

紐約市地標書店思存書店(Strand bookstore)第四代接班人懷登(Nancy Bass Wyden)表示，在書店93年的歷史中，她的家人從未經歷過如此般的困境。

懷登的爺爺1927年在曼哈頓下城百老匯大道和第12街交匯處創辦這家書店，號稱「全世界最大的舊書店」，以賣二手書起家，因價格便宜、書目齊全吸引大批書迷和遊客。

「我希望政府能夠藉此機會幫助我們的小商業。」懷登說，她上周還加入了社區領袖的行列，呼籲民選官員通過「英雄法案」(Heroes Act)，以補充工資保障計畫，提供商業租金減免，並為MTA提供資金——而所有這些都是為了促進商業發展。

白思豪最近也宣布了一項新計畫，為小企業提供70萬元的補助和3500萬元的無息貸款，申請從11月30日開始；民眾可登錄https://www1.nyc.gov/nycbusiness/article/nyc-lmi-storefront-loan查看詳情。

紐約市 書店 白思豪

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