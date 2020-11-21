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紐約市七天陽性率再攀 診所外民眾排長龍檢測

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紐約市七天陽性率再攀 診所外民眾排長龍檢測

記者張晨／紐約報導
紐約市七天陽性率再攀，診所外民眾排長龍檢測。(記者張晨/攝影)
紐約市七天陽性率再攀，診所外民眾排長龍檢測。(記者張晨/攝影)

紐約市府數據顯示，市七天平均陽性率依舊從紅線的3%開始穩步上升，截至21日的數據已達3.11%，相較前一日的3.02%略有上升；而許多診所外也可見民眾排起長龍進行病毒檢測

市長白思豪(Bill de Blasio)當日在推特上表示，紐約市21日單日新增了1345確診病例，118名患者收治入院。

「這個周末對抗擊新冠疫情至關重要。」白思豪在推特中說。

市長辦公室20日晚間表示，包括皇后區洛克威(Rockaway)的微風點(Breezy Point)和歐松公園(Ozone Park)在內的40個郵區，陽性率已經超過了4%。

白思豪還警告說，全市預計一到兩周內就將進入防疫「橙區」，且「這很可能會發生在，感恩節過後不久，可能是12月的第一周。」；這將意味著再次關閉堂食(室外營業每桌限四人)、健身房及個人護理等非必要高風險行業，並禁止十人以上集會。

而州長葛謨(Andrew Cuomo)則在當天不願承諾任何可能關閉這些行業的時間，稱這取決於感恩節假期後的情況。

但就紐約市的情況，記者在曼哈頓下城發現，許多診所前排滿了前來進行病毒檢測的民眾，其中不乏許多華亞裔面孔。

一位不願透露姓名的華裔檢測者表示，看到「逐日升高的數據心裡發毛」但不願做一個諱疾忌醫的人，距離自己上一次檢測已經有一段時間，這之中也和朋友等碰過面，又害怕自己成為無症狀感染者，恐殃及自己和身邊人，所以在對所有人負責的情況下再次前來排隊檢測。

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