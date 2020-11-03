最後時刻改投白登 這位紐約華裔選民玩的就是心跳

3日在長島大頸的投票站，選民投票秩序井然。(記者曹健╱攝影)

紐約州選民在大選日熱情高漲，一早就開始前往所屬的投票 站，投下神聖一票；不少華裔 選民表示，投給哪位候選人是個人自由，但是出門投票至關重要，要讓主流社會了解華裔的投票數量、認識華裔的選票力量。

即便已有創紀錄人數的選民提早投票，但紐約市 的各處投票站，從清晨6時開始就大排長龍，選務人員預計會持續整日；而在郊區的長島，則是另外一番景象，許多投票站並沒有很長的人龍，秩序井然，投票站員工表示，主要是因為當地人口密度比紐約市小、選民數量不如紐約市多。

在長島納蘇郡大頸(Great Neck)，從事金融工作的華裔選民陳林深，上午7時多抵達位於羅素花園的投票站，推門而入，五分鐘就完成投票。他原打算投票給川普，但在最後一刻改了主義，投給了白登。

陳林深解釋說，他從不認同川普的抗疫態度，但左傾的民主黨也讓他擔憂，不過在圈選候選人的一剎那，他決定還是給白登一個機會，「畢竟他是民主黨的溫和派，不是那麼激進」；對於在最後時刻放棄川普，他說，「其實他在內政和外交上做了很多實事，應該肯定，不能抹煞，但是抗擊新冠疫情，他的表現太差了」。

紐約州的投票站在大選日均是從清晨6時開放至晚9時，登記選民務必要出門投下自己的一票，參與和見證歷史。