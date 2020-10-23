日裔鋼琴家被誤認中國人遭暴打 亞裔仇恨犯罪工作組：並非仇恨犯罪

海野雅威被譽為是日本最具天賦的年輕爵士音樂家之一。(取自GoFundMe)

40歲的知名日裔爵士鋼琴家海野雅威(Tadataka Unno)於近日下班回家途中，在曼哈頓哈林區地鐵站 遭八名青少年圍攻毆打，並曝種族主義言論，造成他身體多處骨折；案件過去近一個月的時間，他的傷勢依舊沒有得到恢復，而市警「亞裔仇恨犯罪 工作組」(Asian Hate Crime Task Force)也介入調查，但並沒有將此案歸類於仇恨犯罪，也沒有逮捕任何人；海野雅威在22日接受「紐約時報 」採訪表示，亞裔社區應該團結，一起為不公發聲。

該案發生於9月27日晚7時30分左右，海野雅威在曼哈頓哈林區西135街地鐵站試圖繞過一群擋在檢票口青年男女，其中一名女子推了海野雅威，卻反指海野雅威撞到了她，該女子的男友也站出來對海野雅威喊道：「我女朋友懷孕了」，隨即就舉拳猛擊受害者頭部數次。

海野雅威試圖逃離現場，但仍繼續遭到這夥人的圍攻，八個人合力把他撲倒在地後，開始拳打腳踢，那時海野雅威聽到攻擊者說了「中國人」或「亞洲人」等字眼。

而距案發過去了近一個月的時間，警方仍未逮捕任何與此案相關的嫌犯，海野雅威在接受紐約時報採訪時表示，由於右手受傷，自己仍然不能彈奏鋼琴，也不能幫助妻子照顧兒子；而由於害怕，他除了外出就醫，就沒有踏出過自己的公寓。

「我以為自己就要死在這夥人手裡了」海野雅威表示，案發後自己的故事被諸多媒體轉載，更收到了很多人的來信講述自己被種族主義迫害的經歷；「他們的痛苦就是我的痛苦」海野雅威說。

警方目前沒有發現任何跡象表明這夥青少年是出於種族原因而發起的攻擊，也沒有將這次襲擊列為仇恨犯罪，海野雅威表示，對案發經過的印象有些「模糊不清」，但他確信自己聽到了刺耳的言論。

「亞裔仇恨犯罪工作組」(Asian Hate Crime Task Force)的一名警員針對此案回訪了海野雅威，但警方不認為這次襲擊是出於種族原因。

茱莉亞音樂學院教員、海野雅威的好友詹寧斯(Jerome Jennings)也表示，在沒有更多證據的情況下，不要輕易稱其為仇恨犯罪；他表示，襲擊者可能是處於壓力和憤怒加劇時期的年輕人，「我認為有些報紙有些歪曲事實。」

警方呼籲知曉此案線索者可立刻撥打市警止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。