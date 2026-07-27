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賓大教授譯「奧德賽」原估賣千本 拜電影之賜銷量破百萬

記者顏伶如／即時報導
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電影「奧德賽」(The Odyssey)。（美聯社）
電影「奧德賽」(The Odyssey)。（美聯社）

賓州大學(University of Pennsylvania)古典文學教授艾蜜莉‧威爾遜(Emily Wilson)去年造訪希臘納瓦里諾海岸(Costa Navarino)時，得知一個即將讓她改變人生的消息：導演克里斯多福‧諾蘭(Christopher Nolan)找來多位知名明星籌拍電影「奧德賽」(The Odyssey)，這部史詩鉅作正是她耗時多年把希臘文翻譯成英文版的作品。

威爾遜聽說諾蘭劇組人員才剛離開她下榻的希臘小鎮。威爾遜在麥西尼亞(Messenia)散步沙灘附近的「涅斯托耳洞穴」(Nestor's Cave)後來成為「奧德賽」片中「獨眼巨人」(Cyclops)吃掉「奧德修斯」(Odysseus)手下的拍攝地點。

諾蘭改編搬上銀幕的「奧德賽」節奏明快且富有當代色彩，讓身為這部擁有將近2700年史詩鉅作譯者的威爾遜因此聲名大噪。

諾蘭與妻子兼工作夥伴艾瑪‧湯瑪斯(Emma Thomas)為電影「奧德賽」動手寫劇本期間，參考了包括威爾遜譯本在內的多部作品。

威爾遜表示，從沒注意「奧德賽」或對故事不熟悉的一批全新觀眾，受到大名鼎鼎導演影響之下而認識「奧德賽」甚至感到興奮，「這樣真的很棒」。威爾遜成長於英國牛津，從小就深愛希臘神話。

威爾遜與男友、史瓦斯摩學院(Swarthmore College)主管弗爾曼(David Foreman)以及兩個女兒賽姬(Psyche)、弗蕾亞(Freya)一起住在西費城。威爾遜的大女兒伊莫珍(Imogen)剛從天普大學(Temple University)畢業。

早在電影紅毯首映會與媒體巡迴宣傳之前，威爾遜就發現人們對她2017年出版的譯本興趣大增。

出版商W.W. Norton & Co.公關主任布羅克特(Louise Brockett)說，宣布籌拍電影之後，威爾遜譯本銷售去年明顯增加，今年繼續攀升；2026年裡，所有格式的美國國內銷量已突破100萬冊。

威爾遜對於銷售驟增感到意外。她說，出書時非常清楚，譯本若能賣掉1000本就算幸運，「要花五年努力閱讀並翻譯，最後可能只有很少人讀，但我覺得還是值得」。

精華 FAQ

  • 主要因為克里斯多福‧諾蘭籌拍並改編《奧德賽》電影，且劇本參考了威爾遜的英譯本，讓更多觀眾注意到這部譯作與原典。

  • 她坦言出版時只希望能賣出1000本就算幸運，因為翻譯耗費5年心力，她原本也預期可能只有很少人會真正讀這部作品。

  • 出版商指出，自電影宣布籌拍後銷量一路攀升，到了2026年，美國國內所有格式的銷售量已經突破100萬冊，遠超原先預期。

賓大 賓州

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