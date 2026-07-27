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科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手

記者顏伶如／即時報導
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科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手。圖為谷歌公司（美聯社）
科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手。圖為谷歌公司（美聯社）

「商業內幕」(Business Insider)新聞網站27日報導，科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手。谷歌(Google)員工日前向上級主管施壓，要求公司以自願離職買斷方案(voluntary buyouts)做為縮減人力時的標準程序第一步，適用對象則擴大到受到裁員影響的所有團隊成員，不論資歷深淺。今年春季，微軟(Microsoft)首度大規模向數以千計美國地區資深員工推出優退方案，符合申請資格的員工當中逾三成同意接受。

報導分析，買斷合約或年資好讓員工自願離職的作法，有助於降低裁員衝擊，但如果所有資歷等級的員工一概適用，企業則將面臨頂尖人才流失的風險。

曾經是初創公司的科技大廠過去幾年經歷一波波裁員，裁員手段引起廣泛討論。由於科技公司裡有著數十年資歷的眾多資深員工，如果效法波音公司(Boeing)或通用汽車(General Motors)等傳統企業買斷離職的精減人力方式，是否做到比裁員更公平、更不痛苦，引起科技界員工關注。另外，買斷離職計畫是否只保留給資深員工，還是應該開放給所有員工，也成為熱議焦點。

曾任谷歌人力長、目前從事人力資源顧問的布克(Laszlo Bock)指出，對於歷史較悠久的矽谷公司來說，買斷離職方案變得越來越有吸引力，這些方案逐漸適用於更多員工，「對員工士氣來說是較溫和的訊號」。

近百名員工本月在加州山景市(Mountain View)谷歌總部外聚集，工會代表遞交有4500多名員工簽署的陳情書，要求谷歌改善裁員保障制度。在谷歌任職20多年的工會主管艾瑪。傑克森(Emma Jackson)說，買斷離職方案賦予勞工自主權。

她表示，在前幾波谷歌裁員潮裡，屆期退休的員工可能接受買斷離職方案，進而降低需要裁員的人數。她說，這種作法「更有人性」。

微軟今年4月宣布優退計畫，年齡加上服務年資至少達到70的員工一律適用，微軟本月稍早裁員4800人。接受優退方案的員工根據年資獲額給付，還有最多5年的醫療保險。

紐約勞工法律師兼播客節目Across the Bar主持人拉巴爾(Peter Rahbar)指出，企業如何對待離職勞工，絕對是新進人員對公司的觀察指標。

精華 FAQ

  • 員工希望公司在縮編時先提供自願離職買斷，讓受影響者有選擇權，也可減少直接裁員的衝擊與不安，對士氣與勞工感受更溫和。

  • 因為若不分資歷全面開放，最有價值或最容易找到新工作的頂尖人才，可能優先接受方案離開，反而讓企業流失關鍵人力。

  • 微軟今年4月推出優退計畫，年齡加服務年資達70者可申請，依年資給付並提供最多5年醫療保險，成為科技業參考案例。

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