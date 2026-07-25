宇樹王興興攜載人變形機甲 登「時代雜誌」封面

宇樹科技創辦人兼執行長王興興與載人變形機甲GD01共同登上「時代」雜誌封面。(取自時代雜誌臉書)

中國人形機器人企業宇樹科技創辦人兼執行長王興興 與載人變形機甲GD01共同登上「時代」雜誌封面，這是相隔8年再有中國企業家登上該刊封面。

宇樹官方微信 公眾號24日發布上述消息，該期「時代」雜誌封面標題為「機器人時代來臨」。宇樹指出，上次有中國企業家登上該刊物封面，已是8年前。

2018年，百度 創辦人李彥宏成為首名登上「時代」雜誌封面的中國互聯網企業家。

綜合中媒報導，宇樹科技今年5月12日發布號稱全球首款量產版載人變形機甲GD01，具有人形直立行走與四足爬行雙模式，可快速變形。直立時，大約是普通成年人身高的1.6倍，機身中空，有一處容納一人乘坐的載人操控艙，載人後重量約500公斤。

宇樹將其定義為「民用交通工具」，售價人民幣390萬元（約57.5萬美元）起。

王興興、宇樹科技及旗下產品2025年曾三度獲「時代」雜誌年度評選，王興興被評為2025年度人工智慧（AI）領域最具影響力100人；宇樹科技獲評2025年度全球100大最具影響力企業；Unitree R1獲評2025年度最佳發明。

此外，中國證監會已於本月1日同意宇樹科技在上海證交所首次公開發行股票並在科創板上市的註冊申請。批文有效期為12個月。這代表宇樹科技距離正式登陸A股僅一步之遙。