李在明舊金山主揪AI同盟宴 黃仁勳也到場大啖炸魚薯條
輝達（Nvidia，又譯英偉達）執行長黃仁勳去年出訪南韓時，在一家炸雞店和三星、現代高層把酒言歡談生意，今年換成了南韓總統李在明依循這種模式，在美國舊金山一家餐廳宴請包含黃仁勳在內多名科技業領袖，討論人工智慧（AI）方面合作。
南韓總統辦公室首席發言人姜由楨表示，正在出訪舊金山的李在明，24日在當地一家餐廳宴請多位全球科技大廠執行長和其他領袖。和先前黃仁勳在南韓舉辦的餐宴一樣，安排這場餐宴的目的，也是為了和與會人士分享道地的加州菜餚，和擁有一場公開且非正式的對話。
這場餐宴的與會者包括了黃仁勳、博通執行長陳福陽（Hock Tan）、微軟Azure總裁芭卡爾（Rani Borkar）、三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣，以及Naver董事長李海珍。
這場宴會辦在舊金山的「The Ramp」餐廳，Google評價高達4.3顆星。據發言人姜由楨表示，當天宴會菜單包括了炸魚薯條、炸魷魚、蟹餅、蛤蠣濃湯，也供應淡啤酒。
姜由楨表示，「透過全球AI領袖齊聚在李在明身邊共進晚餐的畫面，我們將向全世界強調，南韓的地位已提升為全球AI供應鏈的核心中樞，以及南韓欲成為不可替代的AI強國的願景」。
與會者包括輝達執行長黃仁勳、博通執行長陳福陽、微軟Azure總裁芭卡爾，以及三星、SK、現代汽車、Naver等企業高層，陣容相當完整。 餐宴安排在舊金山The Ramp餐廳，主打炸魚薯條、炸魷魚、蟹餅、蛤蠣濃湯與淡啤酒，目的在於以輕鬆公開的方式交流，討論AI合作。 南韓總統辦公室表示，這場聚餐要向全球強調，南韓已提升為AI供應鏈核心中樞，並展現成為不可替代AI強國的願景與決心。
精華 FAQ
與會者包括輝達執行長黃仁勳、博通執行長陳福陽、微軟Azure總裁芭卡爾，以及三星、SK、現代汽車、Naver等企業高層，陣容相當完整。
餐宴安排在舊金山The Ramp餐廳，主打炸魚薯條、炸魷魚、蟹餅、蛤蠣濃湯與淡啤酒，目的在於以輕鬆公開的方式交流，討論AI合作。
南韓總統辦公室表示，這場聚餐要向全球強調，南韓已提升為AI供應鏈核心中樞，並展現成為不可替代AI強國的願景與決心。
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