「吹牛老爹」面臨指控罪加一條：20年前性攻擊童星

饒舌藝人「吹牛老爹」。(美聯社資料照)

本名庫姆斯(Sean 'Diddy' Combs)的56歲饒舌藝人「吹牛老爹」遭到性犯罪聯邦起訴後判刑50個月正在坐牢，根據今日美國報取得法律文件，匿名「無名氏約翰」(John Doe)的男子8日向洛杉磯 法院遞狀指出，2007年還是兒童演員時遭到庫姆斯性侵，要求案件交由陪審團審判，希望獲得未透露金額的賠償。

訴狀指出，事件發生地點是好萊塢 山莊(Hollywood Hills)一場社交活動，庫姆斯遇到當時是童星的「無名氏約翰」，以私下討論演藝事業機會為由，把他帶到場地後面房間；庫姆斯拿酒給仍未成年的「無名氏約翰」喝，接著對他進行觸摸、摩擦及口交，「無名氏約翰」告知覺得不舒服但庫姆斯並未住手。

訴狀寫道，庫姆斯離開房間之前「無名氏約翰」說，要看他接下來表現如何，才能決定是否讓他獲得日後的演出角色。

庫姆斯發言人恩格邁爾(Juda Engelmayer)對今日美國報發表聲明說，性侵兒童演員的指控「不實且可笑」，「無名氏約翰」只想利用機會謀利。

在這起訴訟中，被告除了「吹牛老爹」之外，還有當年擔任這名童星經紀人的幾名星探。「無名氏約翰」指控被告疏於職責，使得身為未成年孩童的他處於遭受有權有勢娛樂圈成年人操縱、脅迫、剝削、虐待的處境。

訴狀指出，童星經紀人明知康姆斯有性偏差傾向，也有性掠奪等不當行為前例，卻沒有採取任何防範措施來保護未成年兒童，例如安排成年人擔任隨行人員(chaperone)。

「無名氏約翰」提告罪名包括性侵兒童、性攻擊、蓄意造成精神痛苦、疏於監督、非法拘禁。

「吹牛老爹」2023年11月遭前任女友桑德拉‧范杜拉(Casandra Ventura)提出民事訴訟，指控在十多年交往中遭到性侵、虐待及人口販運。官司後來以和解收場，但這起訴訟引發聯邦當局對庫姆斯展開調查，最終導致他在去年7月被判從事賣淫人口販運罪名成立。另外有數十名受害者對庫姆斯提出民事訴訟，指控罪名包括性侵、虐待、人口販運等，犯罪時間可以追溯到1990年代。