與中有關的實體企圖隱瞞北京與美高等教育研究的資助關係

羅格斯大學（Rutgers University）。（美聯社）

美國廣播公司(ABC)報導，羅格斯大學(Rutgers University)網路傳染研究所(Network Contagion Research Institute)3日公布以「北京黑錢管道」(Beijing's Dark Money Pipeline)為題的研究報告指出，社會大眾對於美國高等教育裡外國影響力的討論，幾乎完全集中於外國捐款與合約，現行法律要求根據高等教育法(Higher Education Act)第117條(Section 117)申報外國資金，但越來越多與中國有關的資金並不是透過如此模式運作，而是透過美國國內的非營利組織提供經費，「在現行申報法規底下，這些組織看起來就是美國本土機構」。

報告指出，資金一旦進入透過非營利組織進行的系統，涉外關係就會變得難以辨別，「這不是因為刻意隱瞞，而是在現行申報架構的設計，根本沒有對於這一點做出任何詢問」

報告中說，美國研究機構近年來收到的外國資金普遍減少，來自中國的投資卻大幅增加，這正是「黑錢」網絡得以發揮功用之處。

今年稍早，教育部推出可以追蹤美國大學收受外國捐款的網站。根據網站統計，中國捐款已超過40億。

網路傳染研究所根據國稅局(IRS)長達10年的報稅資料進行分析，發現來自501(c)非營利組織的資金當中，超過4億元與中國相關或與受到中國影響的高等教育網絡有關。

網路傳染研究所在報告中說，這不應視為所有資金都是來自中國政府，但卻顯示與中國機構網絡有關的巨額大學資金，正在透過現行外國捐款申報規範的框架之外流動。

ABC新聞評論員、國土安全部前任情報主任柯恩(John Cohen)指出，中國長期以來一直試圖擴大在美國高等教育裡的影響力，者是中國想取代美國而成為世界頭號強國的戰略之一。

柯恩表示，中國正在進行廣泛的情報活動，包括收集情報、在全美各地建立秘密行動能力。他說，中國派遣情報人員冒充學生到美國各地大學，中國也投資美國的研究計畫，派出情報人員扮成商人前來美國，在美國軍事設施周圍置產，在全國各地收購港口事業，同時發動網路行動，企圖滲透美國重大基礎設施。