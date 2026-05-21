佯稱「蛋糕食譜」前助理竊特檢官調查川普檔案 遭起訴

特別檢察官史密斯（右）調查川普總統案件。(路透)

佛羅里達州 南區聯邦檢察官辦公室前行政助理卡門‧萊恩柏格(Carmen Mercedes Lineberger)，涉嫌把特別檢察官史密斯(Jack Smith)調查川普 總統案件的機密檔案佯裝成「蛋糕食譜 」透過電郵寄給自己，20日面臨偷竊、隱藏司法部機密資料等重罪起訴，如果罪名成立最高面臨20年有期徒刑。

CNN報導，62歲的萊恩柏格偷竊機密資料來自史密斯「密件門」最終調查報告第二卷(Volume II)。

佛州南區聯邦區域法院法官甘農(Aileen Cannon)2025年下令，史密斯調查報告第二卷禁止對外公開。萊恩柏格遭控罪名包括藐視聯邦法官命令。

萊恩柏格同時面臨兩項偷竊政府公款或財產輕罪起訴。聯邦檢察官指出，萊恩柏格每次把機密檔案寄給自己的行為，估計價值都在1000元之內。

萊恩柏格20日向法院辯稱無罪，被捕之後沒有遭到拘留，無須繳交保釋金。

根據聯邦檢察官調查，甘農下令禁止公開調查報告第二卷的前幾天，萊恩柏格的司法部官方電郵帳號第一次收到第二卷副本。相隔幾個月後，她在去年把第二卷轉寄到Hotmail個人電郵，郵件主旨寫著「巧克力蛋糕食譜」(chocolate cake recipe)。

去年12月初，萊恩柏格再把文件寄到她自己的Gmail電郵帳戶，檔案名稱重新命名為「圓環蛋糕食譜.pdf」(Bundt_Cake_Recipe.pdf)。

萊恩柏格原本在皮爾斯堡(Fort Pierce)的佛州南區聯邦檢察官辦公室擔任行政助理，服務資歷將近20年，去年12月向司法部申請退休。

佛州南區聯邦檢察官辦公室曾經協助特別檢察官的「密件門」調查，例如2022年搜查川普海湖莊園(Mar-a-Lago)住所。