雖然美國全力防堵 德州艾爾帕索已看得到中國汽車

吉利汽車。(路透)

華爾街日報28日報導，儘管美國全力防堵，如今德州 艾爾帕索(El Paso)街頭已經看得到中國品牌汽車；墨西哥經銷商賣著美國消費者無法購買的最新款中國汽車，美國民眾對於購買中國車則逐漸抱持開放態度。聯邦法規允許墨西哥公民以及擁有雙重國籍者開車進入美國，即使車輛不符合美國相關標準也一樣。這讓住在美墨邊境 地區的美國民眾，親眼目睹中國競爭對手的實力。

距離美墨邊境僅約5哩的墨西哥華雷斯城(Ciudad Juarez)，中國品牌吉利(Geely)經銷商展示全電動小型車EX2，售價2美元起跳。比亞迪 (BYD)經銷商則把一輛大型油電混合動力皮卡停在充電樁旁。長城汽車(Great Wall Motor)展示燃油休旅車，其中一款的廣告標語是「更像坦克車」。

吉利經銷商銷售員赫南德茲(Luis Hernandez)說，從福特(Ford)、雪佛蘭(Chevrolet)手中挖走不少老客戶，這些消費者被中國車的親民價格與技術先進所吸引。

他說，最近一個墨西哥家庭買了兩輛吉利帝豪(Emgrand)轎車，供兩個女兒通勤到艾爾帕索上大學。帝豪轎車起售價格約1萬7000元。

赫南德茲表示，如果中國車允許在美銷售，將摧毀美國汽車市場。

美國對於中國進口汽車徵收天價關稅，礙於法規限制，在墨西哥購買的中國車幾乎不可能在美國註冊。除了開徵關稅，美國政府還禁止新車使用與中國有關的軟體。

21歲的艾拉薩(Dario Araiza)每周開著比亞迪宋pro(ong Pro)插電式混合動力休旅車，從華雷斯城跨越邊境到艾爾帕索上學。艾拉薩去年在比亞迪經銷商以3萬1500元買下這輛車。

他說，沒有其他汽車製造商能在這個價位提供價值相近的產品，「如今要價3萬5000元的那些車子，還不如我以前開的車」。

卡薩汽車集團(Casa Automotive Group)執行長羅溫菲德(Ronnie Lowenfield)說，現在美國新車平均價格5萬元，某些對中國車感到好奇的美國消費者則提到「負擔能力」(affordability)。他說，美國本土汽車製造商應把這點視為警訊。

羅溫菲德表示，當製造商對負擔能力不感興趣，生產高價位車輛則能創造短期財務利益，「我認為這是一種緩慢死亡」。