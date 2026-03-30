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川普支持者報名參加民主黨初選打亂內布拉斯州參議員布局

記者顏伶如／即時報導
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民主黨初選將於5月12日舉行。示意圖（路透）
民主黨初選將於5月12日舉行。示意圖（路透）

為了挑戰現任共和黨內布拉斯加州聯邦參議員芮基茲(Pete Ricketts)，民主黨原打算支持工會領袖出身的獨立候選人奧斯勃恩(Dan Osborn)。有線電視新聞網(CNN)30日報導，支持川普總統且持反墮胎立場的79歲牧師弗布斯(William Forbes)，在登記截止前夕突然報名參加民主黨初選，一舉打亂民主黨規畫已久的布局，恐將導致民主黨失去拿下內州席次的機會。某些內州民主黨員說，弗布斯是川普派來的臥底。

報導指出，民主黨在「深紅州」內布拉斯加州的參議員選舉裡，原本打算放棄推舉黨内候選人，轉而支持獨立候選人奧斯勃恩，期盼能夠擊敗芮基茲。奧斯勃恩本來可以不必經過初選就直接參加聯邦參議員選舉。

然而，半路殺出程咬金，出身內州農村的牧師弗布斯在民主黨初選登記截止前夕完成報名。為了擋下弗布斯，民主黨員辛蒂‧布班克(Cindy Burban)趕在最後一刻完成初選登記，不過參選資格遭到共和黨籍州務卿質疑。

弗布斯接受CNN訪問時說，雖然在多次選舉都投票給川普，但不是川普臥底，自己一輩子一直是民主黨員。

不過，被問到曾經投票給哪位民主黨候選人時，弗布斯顯得沮喪，僅表示民主黨必須回歸前總統甘迺迪時期的「道德觀」(morality)。

至於為何參加初選，弗布斯則說，選票上沒有任何民主黨人，民主黨人卻在支持奧斯勃恩。

弗布斯今年1月曾參加共和黨內布拉斯加州黨部舉辦的領袖峰會。他說，與會原因是想搜集資訊。他說：「他們想要複製人(clones)，可我並不是，我有獨立思考能力，我是自由思想者。」

民主黨初選將於5月12日舉行。民主黨若想拿下參議院多數，須比現在增加四席。

民主黨決定不推派候選人，與奧斯勃恩在2024年選舉的亮麗表現有關。川普在內州得票率領先約20%，但獨立參選的奧斯勃恩只輸共和黨候選人黛比‧費雪(Deb Fischer)7%。

民主黨內布拉斯加州黨部主席珍‧克里柏(Jane Kleeb)表示，弗布斯參選是為了欺騙選民，是芮基茲策畫用來「分化對手選票的政治操作手段」。芮基茲則否認指控，並說在民主黨初選並未扮演任何角色。

參議院 參議員 共和黨

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