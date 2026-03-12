我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗：除美以兩國 所有船隻都可通過荷莫茲海峽

前英相蘇納克：應嚇阻台海衝突 防比中東更大衝擊

卡車炸彈客衝撞猶太會堂 密西根州驚傳槍聲 嫌身亡

特派員黃惠玲、世界新聞網王若馨／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
警方在事發的密西根以色列聖殿外。(美聯社)
警方在事發的密西根以色列聖殿外。(美聯社)

福斯新聞(Fox News)12日報導，一名男子駕車撞入密西根州一座猶太會堂後現場傳出槍聲，警方在美東時間下午2時30分證實，涉嫌的男子已死在車上。

每日郵報(Daily Mail)報導，卡車中載有炸藥。

警方證實，約下午1時前，當局接到通報，稱一輛卡車撞進位於西布隆菲爾德鎮(West Bloomfield Township)以色列會堂(Temple Israel)內的幼兒園，當局接到報案指現場有槍手。

福斯新聞報導，會堂的保安阻止了開車的嫌犯，一名保安被車輛撞到後送醫，沒有生命危險。

幼兒園向家長發布的最新消息稱，所有學生和教職員都安全無恙。

消息人士稱，車輛在撞車後立即起火。當地媒體的空拍畫面顯示，建築物內冒出濃煙。

目前尚不清楚是駕駛還是保安開的槍。

警方正在調查是否不只一人涉案。

現場聚集大批警力，包括奧克蘭郡特警(SWAT)車輛、多輛警車及裝甲車，警方要求附近地區就地避難，包括Bloomfield Hills與Farmington Hills學區學校以及周邊宗教場所；密西根州警表示，已增派巡邏警力保護該區其他宗教場所，並呼籲民眾避免前往現場。

事件發生後，底特律猶太聯合會(Jewish Federation of Detroit)表示，當地猶太社區機構已採取預防性封鎖措施，並呼籲社區民眾暫時遠離該區。

密州政府高層也對事件表達關切。密西根州州長魏美桂(Gretchen Whitmer)表示，她正密切關注事件進展，「密西根州的猶太社區應該能夠在和平中生活與實踐信仰，反猶太主義與暴力在本州沒有立足之地。」州檢察長內賽爾(Dana Nessel)也表示，反猶太主義「絕不可被容忍」。

聯邦機構已經加入調查，聯邦調查局(FBI)探員與緝毒署(DEA)人員到場協助，FBI局長巴特爾(Kash Patel)在社群平台表示，FBI正與密西根執法部門合作處理這起涉及車輛衝撞與槍擊的事件。

以色列會堂是西布隆菲爾德地區主要猶太會堂之一，該會堂建於1980年並於1989年擴建，設有幼兒中心與宗教學校。警方目前仍在調查事件動機與詳細經過。

世報陪您半世紀

上一則

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

下一則

全美4800萬人糧食不足 碩士單親媽為領取食物難堪

延伸閱讀

維吉尼亞州老道明大學傳槍響 2人受傷、槍手身亡

維吉尼亞州老道明大學傳槍響 2人受傷、槍手身亡
紐約皇后區高中驚見學生攜帶上膛手槍 15歲少年涉攻擊案被捕

紐約皇后區高中驚見學生攜帶上膛手槍 15歲少年涉攻擊案被捕
恐攻陰雲未消 紐約市長官邸再現可疑裝置 附近公園緊急疏散

恐攻陰雲未消 紐約市長官邸再現可疑裝置 附近公園緊急疏散
美駐多倫多領事館遭槍擊 加拿大安省省長暗示與伊朗有關

美駐多倫多領事館遭槍擊 加拿大安省省長暗示與伊朗有關

熱門新聞

加拿大取消血緣公民僅限第一代的規定，數百萬美國人如今符合資格可以申請入籍加拿大。示意圖（路透）

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

2026-03-12 11:12
紐約資深移民律師劉汝華表示，目前在美國並不存在任何要求雙重國籍人士登記的法律或行政規定，上述說法並不屬實。(美聯社)

網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言

2026-03-07 19:01
社會安全局（Social Security Administration）。（美聯社）

不可不知的社安金五項強制規定

2026-03-13 10:53
聯合航空即將跟進美航等政策，取消基本經濟艙航程累積福利。(美聯社檔案照)

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

2026-03-09 11:19
在加州小鎮羅馬琳達，信仰影響了日常生活的每個層面；當地教會提倡無肉飲食與強烈的社區意識，平日透過共享餐食、研經小組與團契緊密聯繫，居民平均壽命普遍逾90歲，示意圖。(美聯社)

平均壽命逾90歲 加州長壽小鎮羅馬琳達 居民都有5習慣

2026-03-07 01:00
前國土安全部長諾姆(左)在聽證會接受質詢，她的丈夫布萊恩(右)坐在她身後。(美聯社)

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

2026-03-07 17:01

超人氣

更多 >
僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起

僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起
雞蛋和部分食材組合降低營養 跟它們混吃恐有中毒可能

雞蛋和部分食材組合降低營養 跟它們混吃恐有中毒可能
就在剛才…川普：空襲伊朗哈格島 摧毀了所有軍事目標

就在剛才…川普：空襲伊朗哈格島 摧毀了所有軍事目標
挖寶好市多「不到10元」解決一餐 亞洲味也入列

挖寶好市多「不到10元」解決一餐 亞洲味也入列
加州婦打匹克球受傷 醫保拒付 原因讓她震驚

加州婦打匹克球受傷 醫保拒付 原因讓她震驚