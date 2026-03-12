卡車炸彈客衝撞猶太會堂 密西根州驚傳槍聲 嫌身亡

警方在事發的密西根以色列聖殿外。(美聯社)

福斯新聞(Fox News)12日報導，一名男子駕車撞入密西根州一座猶太會堂後現場傳出槍聲，警方在美東時間下午2時30分證實，涉嫌的男子已死在車上。

每日郵報(Daily Mail)報導，卡車中載有炸藥。

警方證實，約下午1時前，當局接到通報，稱一輛卡車撞進位於西布隆菲爾德鎮(West Bloomfield Township)以色列會堂(Temple Israel)內的幼兒園，當局接到報案指現場有槍手。

福斯新聞報導，會堂的保安阻止了開車的嫌犯，一名保安被車輛撞到後送醫，沒有生命危險。

幼兒園向家長發布的最新消息稱，所有學生和教職員都安全無恙。

消息人士稱，車輛在撞車後立即起火。當地媒體的空拍畫面顯示，建築物內冒出濃煙。

目前尚不清楚是駕駛還是保安開的槍。

警方正在調查是否不只一人涉案。

現場聚集大批警力，包括奧克蘭郡特警(SWAT)車輛、多輛警車及裝甲車，警方要求附近地區就地避難，包括Bloomfield Hills與Farmington Hills學區學校以及周邊宗教場所；密西根州警表示，已增派巡邏警力保護該區其他宗教場所，並呼籲民眾避免前往現場。

事件發生後，底特律猶太聯合會(Jewish Federation of Detroit)表示，當地猶太社區機構已採取預防性封鎖措施，並呼籲社區民眾暫時遠離該區。

密州政府高層也對事件表達關切。密西根州州長魏美桂(Gretchen Whitmer)表示，她正密切關注事件進展，「密西根州的猶太社區應該能夠在和平中生活與實踐信仰，反猶太主義與暴力在本州沒有立足之地。」州檢察長內賽爾(Dana Nessel)也表示，反猶太主義「絕不可被容忍」。

聯邦機構已經加入調查，聯邦調查局(FBI)探員與緝毒署(DEA)人員到場協助，FBI局長巴特爾(Kash Patel)在社群平台表示，FBI正與密西根執法部門合作處理這起涉及車輛衝撞與槍擊的事件。

以色列會堂是西布隆菲爾德地區主要猶太會堂之一，該會堂建於1980年並於1989年擴建，設有幼兒中心與宗教學校。警方目前仍在調查事件動機與詳細經過。