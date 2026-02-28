美對伊朗發動軍事行動 國會有人力挺有人批未授權

民主黨參議員費特曼(中)支持川普對伊朗採取的行動。圖為周二他在國會議場聆聽川普國情咨文。(路透)

美國總統川普 今天凌晨宣布對伊朗 發動「史詩怒火行動」（OPERATION EPIC FURY），隨即引發部分國會議員抨擊這是未經國會授權的戰爭行為，缺乏正當性。不過也有鷹派議員力挺川普，認為早該這麼做。

伊朗首都德黑蘭遭攻擊的消息傳出不久，經常抨擊川普的共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）便在社群平台X上，將這場行動形容為「未經國會授權的戰爭行為」。

馬西與民主黨 眾議員肯納（Ro Khanna）原計畫下周推動表決「戰爭權力」決議案，意在限制川普未經國會批准即對伊朗採取單方面軍事行動的權力。

最早對這次空襲作出回應的民主黨人之一、參議員加勒戈（Ruben Gallego）也在X上譴責「史詩怒火行動」。他寫道，「我們可以在不用派兵送死的情況下，支持伊朗的民主運動和人民」。

一向主張強硬外交路線的共和黨參議員葛理漢（Lindsey Graham）則稱，這場行動「有其必要，而且早就該進行」。

葛理漢在X上表示，全球最主要的恐怖主義贊助國終將走向終結，長期受苦的伊朗人民終於能獲得自由。葛理漢多次鼓吹對伊朗動武，並敦促川普履行他在今年1月作出的承諾。當時伊朗政權在大規模抗議活動中殺害數千名公民後，川普曾表示將以武力回應。

葛理漢在一篇較長貼文中指出，這場「精心策畫」的行動「既激烈又規模龐大」，但他相信最終會成功，將導致成立近50年的伊斯蘭共和國垮台。

民主黨參議員費特曼（John Fetterman）也與葛理漢站在同一陣線，對這次行動表達支持。他在X上寫道，川普總統一向願意做正確且必要的事，以實現中東真正的和平。

由於美國今年秋季將舉行期中選舉，政治新聞網站POLITICO分析，「史詩怒火行動」對川普而言無疑是一場政治豪賭。川普曾誓言不再讓美國捲入新的海外戰爭，並將此列為「美國優先」議程的一環。

對於不熱衷對伊朗動武的議員而言，川普政府近來則試圖證明，伊朗正在發展核武。川普在上周的國情咨文中抨擊伊朗重建核子計畫，他過去多次提到絕不允許這種情況發生。

在空襲前幾天，國務卿魯比歐（Marco Rubio）曾就伊朗情勢向國會參、眾兩院領袖及情報委員會主席進行機密簡報。會後民主黨議員表示，川普政府必須在踏入與伊朗的可能戰爭前，向美國民眾清楚說明其正當性。

參議院少數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）說：「這事很嚴重，政府必須向美國人民解釋清楚。」參院多數黨領袖熊恩（John Thune）則強調，在採取任何軍事行動之前，必須就伊朗問題與國會事先協商。