財經主編不認為台晶片危及美經濟：相互依賴反而安全

伊朗外長：2指揮官喪生 最高領袖等高官都活著

川普德州造勢啖漢堡 未表態參議員初選偏好人選

中央社德州聖體城27日綜合外電報導
川普總統27日訪問德州聖體城，期間造訪一家漢堡店。(美聯社)
美國總統川普昨日在德州南部宣傳他的經濟與化石燃料政見，但不願透露在德州即將舉行的聯邦參議員共和黨初選中，他將支持3名參選人中的哪一人。

路透報導，在3月3日投票前，川普一直與黨內這場混亂的參議員初選保持距離。他這次訪問德州聖體城（Corpus Christi），讓自己靠近數個選情激烈的聯邦眾議員選區，當地的西語裔選民在全國範圍對共和黨而言是重要的選民群，可能將決定11月期中選舉的結果。

川普戴著「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的紅色帽子現身，在海濱造勢活動上對數以百計的支持者發表演說，他身後停了一艘船隻，說這艘船運載來自美國「新朋友與夥伴」委內瑞拉的石油。

川普誇耀自己一心一意增加化石燃料產量帶來的結果，儘管化石燃料被指為氣候變遷的元凶。他說他的政策讓汽油價格降下來、促進經濟成長。數據顯示，自去年1月以來，汽油價格下降約4%。

川普說：「我們正在見證前所未見、具歷史意義的美國能源繁榮。」

川普訪問德州前，德州共和黨員萬姆斯甘斯（Leigh Wambsganss）儘管獲得川普背書，仍輸掉德州州參議會選舉，她在選後警告，這對共和黨來說是「一記警鐘」。

川普呼籲支持者踴躍投票。他說：「我們不想輸掉期中選舉。我們必須贏得期中選舉。」

川普才剛發表完國情咨文演說，他在演說時試圖在民生負擔與移民執法議題上與民主黨劃清界線，兩黨都希望在今年稍晚奪回國會掌控權。

期中選舉向來被視為對在位總統的檢驗，川普已警告如果他的政黨失勢，他的施政方針將受到阻撓。但首先，深具保守色彩的德州共和黨人必須先決定，他們想派誰出馬征戰11月大選。

民調顯示，在德州選情進入割喉戰的選區，自2002年在任的聯邦參議員柯寧（John Cornyn）落後兩名挑戰者，分別為德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）與聯邦眾議員韓特（Wesley Hunt）。

川普昨天向媒體表示，他已「差不多」決定好將支持哪位參選人，但現在還不願公布。

在造勢活動上，川普說「這將會是一場很有看頭的選舉」，接著點名到場的每名參選人，沉浸於三強鼎立的選戰局面。

川普 德州 共和黨

