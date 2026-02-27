監督聯盟：將配合川普政府在多州打擊浪費公帑及詐騙

川普總統24日在眾議院議場發表國情咨文。（路透）

川普總統本周稍早在國情咨文演說預告將展開反詐騙 行動，率領行動的副總統范斯25日宣布暫停撥付明尼蘇達州白卡 (Medicaid)經費。福斯新聞網27日報導，非營利監督組織「州財政官基金會」(State Financial Officers Foundation)指出，分部於多州的財務長、審計長、主計長已做好準備，支持白宮 的反詐欺行動。

由各州保守派財政官員組成的「州財政官基金會」26日致函白宮指出，基金會光是在2025年裡，就擋下了280億元的公帑浪費與濫用。

SFOF執行長歐列卡(OJ Oleka)在信中寫道，基金會分布於28個州的40多名財務長、審計長、主計長已做好準備，支持白宮的反詐欺行動；這些財政官員總共掌理超過3兆員的州政府資金。

信中附上「2025年監督報告」(2025 Oversight Report)指出，2025年擋下280億元的公帑浪費、濫用與詐欺，包括佛州財務長英戈利亞(Blaise Ingoglia)發現20多億元超支、肯塔基州審計長巴爾(Allison Ball)發現8億3600多萬元的白卡不當支付。北卡羅來納州審計長波立克(Dave Boliek)則發現，州政府某些長期職務空缺，導致超過10億元的薪資剩餘。猶他州審計長坎農(Tina Cannon)則在接受州政府、聯邦資金補貼的機構與非營利組織當中，查出超過5億1800萬元的欺詐、浪費與濫用。

歐列卡在信中寫道，基金會成員是白宮「戰場上的盟友」，隨時能夠協助聯邦政府保護納稅人的血汗錢、聯邦與地方協調將能擴大詐騙偵測，改善如何保護納稅人稅金的安全機制。