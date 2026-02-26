司法部公布艾普斯坦檔案未加碼女童、裸體少女百餘張曝光

司法部上個月公布的已故「淫魔」富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案數百萬頁文件裡，出現女童、裸體少女等百餘張應該有馬賽克處理的照片。示意圖（路透）

有線電視新聞網(CNN)26日報導，司法部 上個月公布的已故「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)檔案數百萬頁文件裡，出現女童、裸體少女等百餘張應該有馬賽克處理的照片，直到23日CNN針對這些影像聯繫司法部，照片才在完成適當遮蔽後再度上傳。某些性侵受害者的全名也出現在檔案中，還有顯示女性面孔的多支影片、聯邦調查局(FBI)臥底探員執行任務的影片、透過電腦「複製貼上」功能就能看到敏感訊息的法院資料。

CNN與以色列軟體公司Visual Layer合作，透過人工智慧(AI )對司法部公布的艾普斯坦檔案10萬張照片進行分析。司法部發言人24日對CNN發表聲明表示，團隊人員正日以繼夜工作排除受害者對於個人訊息曝光的疑慮，並且依法對資料展開進一步塗黑處理，包括帶有情色內容的影像。

司法部今年1月公布最新一批艾普斯坦檔案時，次長白朗奇(Todd Blanche)表示，已對照片及影片進行廣泛遮蔽。他說，除了已被定罪的艾普斯坦女友麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)，司法部對出現在檔案裡的每一位女性都做出塗黑處理，所有受害者的個人訊息均已遮蔽。

但CNN報導，司法部網站上至少出現三張完全沒有遮蔽處理的嬰幼兒或幼齡孩童照片，其中一張照片是女童親吻艾普斯坦臉頰，CNN記者23日跟司法部聯繫要求評論時，照片都還在司法部網站上。

AI分析還發現至少七個人的護照或駕照在艾普斯坦檔案裡完全曝光，顯示地址、出生年月日等個人訊息。

Visual Layer創辦人畢克森(Danny Bickson)表示，司法部網站設有基本搜尋功能，可以透過文字尋找艾普斯坦電郵或法律文件，但無法搜尋照片或影片。

畢克森指出，將司法部資料庫所有原始檔案輸入到Visual Layer平台之後，幾分鐘就找到受害者個資曝光的問題內容。