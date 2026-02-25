加州控亞馬遜壟斷 申請禁制令阻哄抬價格

加州檢察長在其針對亞馬遜、已歷時3年半的反托拉斯訴訟中尋求初步禁制令；該訴訟還尋求追回不法所得。(路透)

加州 24日向州法官申請禁制令，要求制止亞馬遜 （Amazon.com）透過脅迫商家不得在其他平台低價銷售的手段，來哄抬價格。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）在其針對亞馬遜、已歷時3年半的反托拉斯訴訟中尋求初步禁制令；該訴訟還尋求追回不法所得。

邦塔在提交給舊金山 加州高等法院的一份經過大量刪節的文件中表示：「亞馬遜的目標是透過防止市場出現更低的零售價，使自己免受價格競爭。亞馬遜會告訴供應商其希望看到的價格，以維持自身的獲利能力。」

邦塔表示，他的辦公室發現了「無數次」互動，顯示總部位於西雅圖的亞馬遜、競爭對手與商家達成協議進行價格操縱，以確保亞馬遜的價格不會低於電子海灣（eBay）、達吉特（Target）和沃爾瑪（Walmart）等網站。

亞馬遜在聲明中表示：「檢察長的動議顯然是為了掩蓋其案件的薄弱點。這是在提起訴訟3年多後提出，而且所謂的『新』證據他們其實早就掌握多年。亞馬遜期待在法庭上回應。」

邦塔表示，亞馬遜與競爭對手經常以商家作為中間人，協議調漲價格或讓產品暫時下架，進而消除任何進行比價的必要性。

邦塔指出，拒絕亞馬遜要求的商家將會被終止合作，或被禁止使用「黃金購物車」（Buy Box），即購物者點擊「加入購物車」或「立即購買」的區域。

「黃金購物車」佔據亞馬遜網站絕大部分的銷售額。

邦塔在聲明中說：「我們歡迎那些透過提供更好的價格與服務而取得成功的公司，但我們現在面對的是一家貪婪的巨型企業，它刻意抬高市場價格，藉由剝削消費者來讓自己變得越來越富有。」

提議的禁制令將在案件審理期間，阻止亞馬遜涉嫌的反競爭行為，並指派監管人員監督亞馬遜的遵守情況。

亞馬遜在法庭文件中主張，其與商家達成的「促進競爭」協議合法，在業界十分普遍，且透過增加產品選擇、適當的庫存管理以及具競爭力的價格讓消費者獲益。

審判定2027年1月舉行。