我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國運通將設新總部 曼哈頓世貿建築群最後一塊拼圖補足

實境節目「鹽湖城嬌妻」女星23歲獨子驚傳驟逝

加州控亞馬遜壟斷 申請禁制令阻哄抬價格

中央社即時報導
加州檢察長在其針對亞馬遜、已歷時3年半的反托拉斯訴訟中尋求初步禁制令；該訴訟還尋求追回不法所得。(路透)
加州檢察長在其針對亞馬遜、已歷時3年半的反托拉斯訴訟中尋求初步禁制令；該訴訟還尋求追回不法所得。(路透)

加州24日向州法官申請禁制令，要求制止亞馬遜（Amazon.com）透過脅迫商家不得在其他平台低價銷售的手段，來哄抬價格。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）在其針對亞馬遜、已歷時3年半的反托拉斯訴訟中尋求初步禁制令；該訴訟還尋求追回不法所得。

邦塔在提交給舊金山加州高等法院的一份經過大量刪節的文件中表示：「亞馬遜的目標是透過防止市場出現更低的零售價，使自己免受價格競爭。亞馬遜會告訴供應商其希望看到的價格，以維持自身的獲利能力。」

邦塔表示，他的辦公室發現了「無數次」互動，顯示總部位於西雅圖的亞馬遜、競爭對手與商家達成協議進行價格操縱，以確保亞馬遜的價格不會低於電子海灣（eBay）、達吉特（Target）和沃爾瑪（Walmart）等網站。

亞馬遜在聲明中表示：「檢察長的動議顯然是為了掩蓋其案件的薄弱點。這是在提起訴訟3年多後提出，而且所謂的『新』證據他們其實早就掌握多年。亞馬遜期待在法庭上回應。」

邦塔表示，亞馬遜與競爭對手經常以商家作為中間人，協議調漲價格或讓產品暫時下架，進而消除任何進行比價的必要性。

邦塔指出，拒絕亞馬遜要求的商家將會被終止合作，或被禁止使用「黃金購物車」（Buy Box），即購物者點擊「加入購物車」或「立即購買」的區域。

「黃金購物車」佔據亞馬遜網站絕大部分的銷售額。

邦塔在聲明中說：「我們歡迎那些透過提供更好的價格與服務而取得成功的公司，但我們現在面對的是一家貪婪的巨型企業，它刻意抬高市場價格，藉由剝削消費者來讓自己變得越來越富有。」

提議的禁制令將在案件審理期間，阻止亞馬遜涉嫌的反競爭行為，並指派監管人員監督亞馬遜的遵守情況。

亞馬遜在法庭文件中主張，其與商家達成的「促進競爭」協議合法，在業界十分普遍，且透過增加產品選擇、適當的庫存管理以及具競爭力的價格讓消費者獲益。

審判定2027年1月舉行。

世報陪您半世紀

亞馬遜 加州 舊金山

上一則

經典影視道具將拍賣 星際大戰C-3PO頭像、大白鯊魚叉搶手

延伸閱讀

科技業掀AI應用浪潮 企業強制員工熟練使用

科技業掀AI應用浪潮 企業強制員工熟練使用
特斯拉狀告加州DMV 挑戰自動駕駛廣告「虛假宣傳」裁定

特斯拉狀告加州DMV 挑戰自動駕駛廣告「虛假宣傳」裁定
加州州長紐森出版回憶錄 2028年是否角逐總統受矚

加州州長紐森出版回憶錄 2028年是否角逐總統受矚
南太浩湖3男調雪鏈 遭皮卡撞飛重傷

南太浩湖3男調雪鏈 遭皮卡撞飛重傷

熱門新聞

美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
美國護照。(美聯社)

更新美國護照 6分鐘即可搞定

2026-02-18 09:01
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

2026-02-19 11:17
楊國珍經營鳳凰豆腐，旗下豆類製品標榜不含防腐劑，產品打進高檔的食物超市。(特派員黃惠玲／攝影)

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

2026-02-23 01:30

超人氣

更多 >
谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
川普國情咨文一次看 演說107分鐘超越去年

川普國情咨文一次看 演說107分鐘超越去年
川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面