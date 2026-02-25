我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

剛被川普點名表揚就低頭滑手機 魯比歐在看誰傳來簡訊？

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

加州州長紐森出版回憶錄 2028年是否角逐總統受矚

中央社紐約24日綜合外電報導
美國民主黨籍加州州長紐森是角逐2028年總統大選的可能人選之一，他24日出版了個人回憶錄。歐新社
美國民主黨籍加州州長紐森是角逐2028年總統大選的可能人選之一，他24日出版了個人回憶錄。歐新社

美國民主黨籍加州州長紐森是角逐2028年總統大選的可能人選之一，他24日出版了個人回憶錄。儘管紐森尚未鬆口是否參選，專家指出若他未來要展開競選活動，出書通常被視為必要的準備步驟。

法新社報導，紐約市立大學（CUNY）政治學教授阿布爾（Brian Arbour）表示，這類書籍讓潛在候選人有機會「總結」他對國家的看法，並讓政治人物在一般新聞週期外，某種程度上得以「掌控」宣傳焦點。

華盛頓州立大學（WSU）政治學教授李道特（Travis Ridout）談到，新書巡迴宣傳「讓潛在候選人可在無需承認自己參選的情況下，從事競選活動」。

李道特提到，政治人物可透過著作「為自身背景與經歷建立官方版本」，並讓他們在選前「看起來具備公信力」。

不過紐森（Gavin Newsom）堅稱，這本因去年1月洛杉磯野火災情延遲一年問世的回憶錄「匆忙青年」（Young Man in a Hurry，暫譯），並非「趕在年度某個（選舉）週期前出版的那種政治書籍」。

紐森24日在紐約打書時說道：「這不是關於政治人物的故事，而是關於那些塑造我的經歷－種種事件、艱辛和挫折，無論是我自找的還是外部因素造成，還有那些不安、焦慮與遺憾。」

現年58歲的紐森曾任舊金山市長，也從事過釀造葡萄酒跟餐飲業。他在書中回顧自己的讀寫障礙，以及他在身兼多份工作的母親、與加州部分富豪密切往來的法官父親之間成長的過程。

紐森自2019年來擔任加州州長，他堅稱尚未決定是否參與2028年總統大選。他本月22日告訴美國有線電視新聞網（CNN），他未來要做出任何決定，都會先與妻子及4名子女一同討論。

世報陪您半世紀

紐森 加州 總統大選

上一則

美妝業者鎖定花錢不手軟的消費新族群：六歲女孩

延伸閱讀

紐森宣傳新書 對話非裔市長談SAT成績差 挨轟種族歧視

紐森宣傳新書 對話非裔市長談SAT成績差 挨轟種族歧視
因加州「長者假釋計畫」 性侵兒童累犯獲准假釋怒眾批

因加州「長者假釋計畫」 性侵兒童累犯獲准假釋怒眾批
紐森自傳談生平 未明確表示選總統 信使報總結4大重點

紐森自傳談生平 未明確表示選總統 信使報總結4大重點
「父母心中最恐懼怪物」連環兒童性侵犯將在南加獲假釋

「父母心中最恐懼怪物」連環兒童性侵犯將在南加獲假釋

熱門新聞

美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
美國護照。(美聯社)

更新美國護照 6分鐘即可搞定

2026-02-18 09:01
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

2026-02-19 11:17
楊國珍經營鳳凰豆腐，旗下豆類製品標榜不含防腐劑，產品打進高檔的食物超市。(特派員黃惠玲／攝影)

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

2026-02-23 01:30

超人氣

更多 >
谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店
中國孩童朝海獅丟沙石 不理巡邏員勸阻 下場...

中國孩童朝海獅丟沙石 不理巡邏員勸阻 下場...
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶
川普國情咨文一次看 演說107分鐘超越去年

川普國情咨文一次看 演說107分鐘超越去年