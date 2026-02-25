我的頻道

蓋茲認了與2俄女婚外情:與艾普斯坦往來犯大錯

美貿易代表:對中關稅稅率擬維持 部分國家或高於15%

司法部檔案顯示「心靈大師」邱普拉跟艾普斯坦交情密切

記者顏伶如／即時報導
暢銷作家兼「心靈大師」邱普拉（Deepak Chopra）。（路透）
暢銷作家兼「心靈大師」邱普拉（Deepak Chopra）。（路透）

司法部公布已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)機密檔案時，暢銷作家兼「心靈大師」邱普拉(Deepak Chopra)本月稍早在社群網站X發文跟昔日好友艾普斯坦切割，聲稱不曾參與任何犯罪或剝削行為。有線電視新聞網(CNN)24日報導，司法部檔案裡有數百則邱普拉與艾普斯坦的簡訊往來，顯示兩人關係並不是邱普拉聲稱的「僅有有限接觸」。邱普拉曾寫信給艾普斯坦說，川普長女伊凡卡(Ivanka Trump)曾參加2016年冥想課程，「我注意教室裡有美女」。

根據通訊紀錄，邱普拉與艾普斯坦2016年到2019年之間頻繁聯繫，艾普斯坦在2019年因經營性販運網絡、性虐待未成年少女而遭到逮捕。

CNN報導分析，從邱普拉與艾普斯坦互動的實例可以看出，艾普斯坦被控教唆未成年人士賣淫而認罪並且坐牢之後，勢力觸角仍然有辦法延伸到娛樂圈、學術界以及上流社會。但現在邱普拉跟多位與艾普斯坦扯上關係的名人一樣，紛紛撇清過去跟艾普斯坦的密切關係。

79歲的邱普拉50多年前從印度移民美國，從事醫療行業，在個人網站上聲稱自己是「意識探索者」、「舉世聞名的整合醫學先驅」。邱普拉出版數十本著作，主題包括靈性探索、健康養生以及量子力學。

通訊紀錄顯示，邱普拉與艾普斯坦經常以電郵、簡訊聯絡，多次安排見面；邱普拉曾造訪艾普斯坦的紐約豪宅公寓、佛羅里達州南部豪宅以及巴黎公寓，兩人經常以靈性、健康、養生、共同朋友等話題互開玩笑，邱普拉在訊息末尾署名「愛」(Love)或代表親吻擁抱的「XO」。邱普拉曾在訊息中說：「我對我們的友誼萬分感激。」

紀錄顯示，1970年便結婚的邱普拉，至少在兩次通訊中邀請艾普斯坦出遊並且「帶著女孩們」同行，第一次是2017年邀請艾普斯坦到以色列，另一次是同年邀請艾普斯坦到瑞士參加邱普拉主持的工作坊。

2017年通訊中，邱普拉提到前沙烏地阿拉伯公主阿米拉·塔維爾(Ameerah Al-Taweel)時寫道，「非常甜美，跟你的女孩們一樣」。同年另一封通信裡，邱普拉寫道：「宇宙是由人類建構。可愛的女孩在發出聲音時是有意識的。」

2017年，「邱普拉基金會」(Chopra Foundation)收到艾普斯坦慈善機構「感恩美國有限公司」(Gratitude America)5萬元支票。

艾普斯坦 司法部 社群網站

美貿易代表:對中關稅稅率擬維持 但部分國家可能高於15%

蓋茲認了與2俄女婚外情:與艾普斯坦往來犯大錯

