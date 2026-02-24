紐森自揭「成績差」掀種族歧視爭議 團隊粗口回嗆再添火

加州州長紐森。(歐新社)

加州州長紐森 (Gavin Newsom)23日在亞特蘭大為新書宣傳，但其發言卻引發種族歧視 爭議；紐森本人及發言人24日以粗話回應批評者，使爭論進一步升溫。

紐森當天與亞特蘭大非裔 市長狄更斯(Andre Dickens)對談時表示：「我不是想讓你刮目相看，我只是想讓你知道，我跟你一樣，我並不比你強。」

他接著說：「我SAT只考了960分(註：滿分1600分)。…你從沒看過我照稿念講稿，因為我沒辦法照稿念。也許我選錯行了。」

紐森提到自己長期患有閱讀障礙，但批評者指稱，這番說法帶有居高臨下的刻板暗示，形同把低分或閱讀困難與非裔族群連結，具有貶抑意味。

RealClearPolitics網站記者Susan Crabtree周一詢問州長辦公室，是否能提供紐森閱讀障礙診斷證明，紐森首席發言人高登(Izzy Gardon)以粗話回信：「謝謝聯絡，滾蛋吧妳(Fuck off)。」

福斯新聞(Fox News)隨後詢問高登，此番回覆是他個人立場還是代表紐森，以及紐森是否批准此一發言，高登回應：「對，Susan(註：記者名)可以滾蛋了。」

紐森本人則在X平台反擊福斯新聞主播漢尼提(Sean Hannity)的貼文，稱漢尼提對川普總統將歐巴馬比做猴子「屁都不放一聲」(didn't give a shit)，卻抓著他有閱讀障礙一事抹黑他有種族歧視。

亞特蘭大是美國非裔比率最高的大城市之一，曾長期超過60%；據人口普查局2024年數據，當地非裔人口約占46%，高於白人的39.1%。

紐森被視為民主黨內角逐2028年總統大位的主要熱門人選之一。

You didn’t give a shit about the President of the United States of America posting an ape video of President Obama or calling African nations shitholes — but you’re going to call me racist for talking about my lifelong struggle with dyslexia?



Spare me your fake fucking outrage,… https://t.co/ABNZJQJLcj — Gavin Newsom (@GavinNewsom) 2026年2月23日

