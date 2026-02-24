我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森自揭「成績差」掀種族歧視爭議 團隊粗口回嗆再添火

舊雪未消新雪又來 紐約未來3日內將再下雪

紐森自揭「成績差」掀種族歧視爭議 團隊粗口回嗆再添火

世界新聞網王若馨／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州州長紐森。(歐新社)
加州州長紐森。(歐新社)

加州州長紐森(Gavin Newsom)23日在亞特蘭大為新書宣傳，但其發言卻引發種族歧視爭議；紐森本人及發言人24日以粗話回應批評者，使爭論進一步升溫。

紐森當天與亞特蘭大非裔市長狄更斯(Andre Dickens)對談時表示：「我不是想讓你刮目相看，我只是想讓你知道，我跟你一樣，我並不比你強。」

他接著說：「我SAT只考了960分(註：滿分1600分)。…你從沒看過我照稿念講稿，因為我沒辦法照稿念。也許我選錯行了。」

紐森提到自己長期患有閱讀障礙，但批評者指稱，這番說法帶有居高臨下的刻板暗示，形同把低分或閱讀困難與非裔族群連結，具有貶抑意味。

RealClearPolitics網站記者Susan Crabtree周一詢問州長辦公室，是否能提供紐森閱讀障礙診斷證明，紐森首席發言人高登(Izzy Gardon)以粗話回信：「謝謝聯絡，滾蛋吧妳(Fuck off)。」

福斯新聞(Fox News)隨後詢問高登，此番回覆是他個人立場還是代表紐森，以及紐森是否批准此一發言，高登回應：「對，Susan(註：記者名)可以滾蛋了。」

紐森本人則在X平台反擊福斯新聞主播漢尼提(Sean Hannity)的貼文，稱漢尼提對川普總統將歐巴馬比做猴子「屁都不放一聲」(didn't give a shit)，卻抓著他有閱讀障礙一事抹黑他有種族歧視。

亞特蘭大是美國非裔比率最高的大城市之一，曾長期超過60%；據人口普查局2024年數據，當地非裔人口約占46%，高於白人的39.1%。

紐森被視為民主黨內角逐2028年總統大位的主要熱門人選之一。

影片來源：X@Garvin Newsom （若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

世報陪您半世紀

紐森 非裔 種族歧視

上一則

川普派專機接男子冰球隊到華府 出席國情咨文

延伸閱讀

殺3名女兒 德利市母親獲准假釋 最快服刑未滿30年可出獄

殺3名女兒 德利市母親獲准假釋 最快服刑未滿30年可出獄
紐森擴免費學前教育 私托生源流失陷財務困境

紐森擴免費學前教育 私托生源流失陷財務困境
最高院裁定川普關稅違法 民主黨州長要求還錢於民

最高院裁定川普關稅違法 民主黨州長要求還錢於民
議員提案授社大生更多學位 教育界反對

議員提案授社大生更多學位 教育界反對

熱門新聞

美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
美國護照。(美聯社)

更新美國護照 6分鐘即可搞定

2026-02-18 09:01
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

2026-02-19 11:17
漆聖頤手持應氏盃世界青少年圍棋賽青年組冠軍獎杯。(張智淵提供)

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

2026-02-17 12:52

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」

台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架