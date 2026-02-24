我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

川普15%新關稅 恐將又挨告

94歲婦人四度被社會安全局錯誤列為死亡而拿不到社安金

記者顏伶如／即時報導
社會安全局（Social Security Administration）。（美聯社）
社會安全局（Social Security Administration）。（美聯社）

福斯新聞網德州地方電視台KDFW FOX 4報導，在達拉斯土生土長的94歲婦人海倫·希維克(Helen Cvik)從2017年以來，四度被社會安全局(Social Security Administration)錯誤註記已歿，最後一次出錯是2025年，導致拿不到社安金，沒辦法支付養老中心開銷與處方藥物費用。

報導指出，根據社安局德州北區辦公室資料，希維克已於2025年12月死亡，這是她在2025年裡第二次被列為死亡人口。先前希維克在2017年與2022年也各有一次被註記死亡，不過兩次問題都很快解決，至於出錯原因社安局也未提供說明。

希維克2025年4月又被註記死亡之後，她的女兒雪莉(Cheryl)收到社安局的道歉信。

最近一次的標記錯誤，問題迄今尚未排除，社安局並未解釋這次為何又發生錯誤。由於拿不到社安金，希維克與家人必須想辦法負擔她的保險、處方藥、養老中心等帳單，累計大約5000元。

雪莉表示，為了解決問題，帶著母親前往社安局當地辦公室，社安局人員展開證明當事人依然健在的手續，核對身分證件並詢問幾個問題，隨後要她聯繫位於伊利諾州的另一個辦公室。

雪莉說：「我洽詢伊州辦公室時，工作人員卻問我母親已經過世多久，我跟他們說她沒死。」她說，兩周過後仍無下文。

希維克受訪時說：「如果這一切能夠過去，我會很開心。」她說：「我希望能再活個十年。」

報導指出，社安局德州北區辦公室過去一年還有另一起出錯案例。59歲婦女拉蒙娜·雷克斯特勞(Ramona Rakestraw)以移民問題為由，社安金遭到停發，但她一輩子都住在美國。

雷克斯特勞患有腎臟病與癌症，社會安全生活補助金(Supplemental Security Income)是唯一收入來源。不過，地方電視台報導播出隔天，雷克斯特勞便接到社安局辦公室的兩通道歉電話。

世報陪您半世紀

德州 社安金 癌症

上一則

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

下一則

美眾議院議長強生 邀黎智英女兒出席國情咨文演說

延伸閱讀

62歲早領社安金還在打工「退休收入測試」恐扣留福利

62歲早領社安金還在打工「退休收入測試」恐扣留福利
社安金多拿了怎麼辦？有機會申請保留

社安金多拿了怎麼辦？有機會申請保留
理財百科／70歲才領社安金 非最佳策略

理財百科／70歲才領社安金 非最佳策略
金錢雜誌：某些較高收入勞工納悶為何不能多繳一些社安稅

金錢雜誌：某些較高收入勞工納悶為何不能多繳一些社安稅

熱門新聞

美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
美國護照。(美聯社)

更新美國護照 6分鐘即可搞定

2026-02-18 09:01
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

2026-02-19 11:17
漆聖頤手持應氏盃世界青少年圍棋賽青年組冠軍獎杯。(張智淵提供)

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

2026-02-17 12:52

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
每天吃一顆蘋果…竟然會有這些影響

每天吃一顆蘋果…竟然會有這些影響
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重