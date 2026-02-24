我的頻道

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

中國兩會前夕 多位共軍將領遭罷免全國人大代表

CNN：消費者去年負擔的進口關稅無望退還

記者顏伶如／即時報導
因為關稅而承擔高物價的消費者，已經埋單的關稅幾乎確定一毛錢也拿不回來。示意圖（路透）
因為關稅而承擔高物價的消費者，已經埋單的關稅幾乎確定一毛錢也拿不回來。示意圖（路透）

川普總統去年開徵的進口關稅上周遭最高法院裁定違憲，聯邦政府1340億元關稅收入面臨歸還。有線電視新聞網(CNN)24日分析，因為關稅而承擔高物價的消費者，已經埋單的關稅幾乎確定一毛錢也拿不回來。

報導指出，消費者是間接支付關稅，不是直接繳關稅給政府，即使有任何關稅獲得歸還，款項將是撥給當初支付關稅的進口商，例如好市多(Costco)、沃爾瑪(Walmart)、目標百貨(Target)等。

到目前為止，退還關稅仍停留在「理論階段」而已，最高法院與川普政府都未明確說明退款程序。報導指出，唯一可以確定的是，退款將是一條漫漫長路，川普20日便對媒體說，完成退還關稅可能要耗時五年。

關稅成本絕大多數由企業自行吸收，其中某些部分則轉嫁消費者。哈佛商學院(Harvard Business School)價格實驗室(Pricing Lab)研究指出，消費者支付更高物價，承擔大約四分之一的關稅帳單。

華府智庫「稅務基金會」(Tax Foundation)估計，去年美國家庭平均增加1000元關稅支出。

過去幾個月，川普政府面臨選民要求解決日常生活「負擔能力」(affordability)問題的壓力，開始研議發放2000元的關稅紅利支票(tariff rebate checks)。關稅紅利支票需要國會批准，屬於關稅收入分紅，不是關稅退款。最高法院裁決是否影響關稅紅利支票的發放計畫，目前尚不清楚，可以確定的是，絕大多數消費者沒有直接支付關稅，川普政府並沒有退還關稅給消費者的責任。

至於企業是否會把關稅退給消費者，好市多是向聯邦政府提告要求退還關稅的數千家企業之一，財政部長貝森特(Scott Bessent)上個月接受媒體訪問時說，就算好市多能拿到關稅退款，好市多顧客連一分錢都拿不到。

某些企業考慮用其他形式回饋消費者。

奶瓶保溫器公司The Baby's Brew執行長石大衛(David Suk，音譯)說，對於川普去年實施全面關稅後支付的8萬元關稅能否拿回來存疑，但如果真的拿到，將會降低售價。

關稅 川普 好市多

美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
楊國珍經營鳳凰豆腐，旗下豆類製品標榜不含防腐劑，產品打進高檔的食物超市。(特派員黃惠玲／攝影)

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

2026-02-23 01:30
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

2026-02-19 11:17
在美國與其他西方國家的非華裔人士之間，現正流行一股擁抱「中國式生活」(Chinese lifestyle)潮流。示意圖（美聯社）

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

2026-02-24 10:16

