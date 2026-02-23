衛報：去年進入美國遣返程序的大多數移民 從未被定罪

逮捕無證移民示意圖。（路透)

英國《衛報》網站22日刊文說，2025年1月至8月中旬首次進入美國遣返 程序的移民 中，大多數（77%）未被定罪，這暴露了美國川普 政府的言論與現實之間存在的巨大差距。文章摘要如下：

雖然美國政府聲稱移民執法是為了逮捕和驅逐暴力罪犯，並稱他們是「最惡劣的人」，但英國媒體對美國相關政府文件的分析顯示，2025年1月至8月中旬首次進入遣返程序的移民中，只有40%曾受到過犯罪指控，23%被定罪。

被定罪的人中，交通違法是最大的類別，占總數的近30%。另外，約9%犯襲擊罪，1%犯性侵罪，0.5%犯謀殺罪。這些發現表明，絕大多數被逮捕和遣返的對象並非暴力犯罪者。

美國華盛頓大學人權中心研究協調員菲爾·內夫說，川普政府實施的是撒網式執法，目的是盡可能多地將人捲入遣返程序中。

非營利性組織美國移民委員會律師克里斯·奧皮拉說：「執法部門的目的是為了完成配額，盡可能地清除所有人，無論這些人已經在社區生活了多久，無論他們是否有穩定的工作，無論他們在美國的家庭狀況如何。他們已經決定要遣返所有可以被遣返的人。」