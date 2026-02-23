我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

川普發文警告 若有國家想利用判決耍花招將面臨更高關稅

衛報：去年進入美國遣返程序的大多數移民 從未被定罪

新華社倫敦2月23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
逮捕無證移民示意圖。（路透)
逮捕無證移民示意圖。（路透)

英國《衛報》網站22日刊文說，2025年1月至8月中旬首次進入美國遣返程序的移民中，大多數（77%）未被定罪，這暴露了美國川普政府的言論與現實之間存在的巨大差距。文章摘要如下：

雖然美國政府聲稱移民執法是為了逮捕和驅逐暴力罪犯，並稱他們是「最惡劣的人」，但英國媒體對美國相關政府文件的分析顯示，2025年1月至8月中旬首次進入遣返程序的移民中，只有40%曾受到過犯罪指控，23%被定罪。

被定罪的人中，交通違法是最大的類別，占總數的近30%。另外，約9%犯襲擊罪，1%犯性侵罪，0.5%犯謀殺罪。這些發現表明，絕大多數被逮捕和遣返的對象並非暴力犯罪者。

美國華盛頓大學人權中心研究協調員菲爾·內夫說，川普政府實施的是撒網式執法，目的是盡可能多地將人捲入遣返程序中。

非營利性組織美國移民委員會律師克里斯·奧皮拉說：「執法部門的目的是為了完成配額，盡可能地清除所有人，無論這些人已經在社區生活了多久，無論他們是否有穩定的工作，無論他們在美國的家庭狀況如何。他們已經決定要遣返所有可以被遣返的人。」

世報陪您半世紀

遣返 移民 川普

上一則

社安金多拿了怎麼辦？有機會申請保留

下一則

62歲早領社安金還在打工「退休收入測試」恐扣留福利

延伸閱讀

阿曼證實美伊周四日內瓦再談 傳伊朗願讓步核計畫

阿曼證實美伊周四日內瓦再談 傳伊朗願讓步核計畫
川普關稅遭判違法 中商務部：敦促美國取消關單邊關稅

川普關稅遭判違法 中商務部：敦促美國取消關單邊關稅
移民專頁／遞交I-130後 H-1B被炒可轉F簽嗎？

移民專頁／遞交I-130後 H-1B被炒可轉F簽嗎？
國安部頒新規 庇護者工作許可恐停發至少14年

國安部頒新規 庇護者工作許可恐停發至少14年

熱門新聞

美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
美國護照。(美聯社)

更新美國護照 6分鐘即可搞定

2026-02-18 09:01
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

2026-02-19 11:17
漆聖頤手持應氏盃世界青少年圍棋賽青年組冠軍獎杯。(張智淵提供)

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

2026-02-17 12:52
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16

超人氣

更多 >
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行
沒有你想的那麼光鮮 有些冬奧選手已私下在做一事

沒有你想的那麼光鮮 有些冬奧選手已私下在做一事
要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策

要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策