我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

川普發文警告 若有國家想利用判決耍花招將面臨更高關稅

社安金多拿了怎麼辦？有機會申請保留

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。(圖／123RF)
示意圖。(圖／123RF)

社安金溢領(overpayments)的案例雖不常見但確曾發生，理財網站The Motley Fool報導，民眾如果能向社會安全局(Social Security Administration)證明多拿福利不是蓄意詐欺，也不是個人錯誤導致，並說明若把錢退還恐因此陷入財務困境，便有機會能把超領的金額保留。社會安全局在審查申請期間不會追討溢領金，如果無法保留溢領金額，則可申請在償還時降低扣款比例，重點在於要懂得對社安局提出詢問。

報導指出，領到額外的社安金雖然聽起來很棒，後來卻會面臨政府追討。多領的金額除非可以一口氣全部還清，否則接下來每個月的社安金支票金額將被扣除最高50%，直到溢領金額全數償還。

不過，民眾如果符合某些條件，社安局可能同意保留溢領金額。民眾必須證明溢領不是蓄意詐欺也不是個人錯誤，若被迫還錢將陷入財務窘境。

溢領金額若在2000元以下，社安局會要求民眾向當地社安局辦公室洽詢。溢領金額超過2000元，則要填寫「請求豁免追討超額付款」(Request for Waiver of Overpayment Recovery)表格，詳細回答關個人、家人、財務來源、每月收入、每月支出等問題，政府機關將在審查表格內容之後，決定民眾能否保留溢領金額。

如果准許保留金額，民眾還是要對於溢領的部分繳交社安稅。

由於申請豁免償還的期限只有30天，民眾一接到社安局的溢領通知，就要立即採取行動。社安局在審查申請期間，不會追討溢領款項。

如果社安局裁定有能力償還溢領金額，則可填寫另一份表格說明財務狀況，請求降低社安金支票的扣款比例，等待社安局再次審查，審查期間同樣不會追討款項。這種方式雖然讓還款時間拉長，但對每個月預算衝擊較小。

世報陪您半世紀

社安金

上一則

國土安全部追查入籍前曾在聯邦、州、地方選舉投票的公民

下一則

衛報：去年進入美國遣返程序的大多數移民 從未被定罪

延伸閱讀

理財百科／70歲才領社安金 非最佳策略

理財百科／70歲才領社安金 非最佳策略
金錢雜誌：某些較高收入勞工納悶為何不能多繳一些社安稅

金錢雜誌：某些較高收入勞工納悶為何不能多繳一些社安稅
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
退休要有心理準備 醫療開銷恐漲至社安金1/3或總收入1/4

退休要有心理準備 醫療開銷恐漲至社安金1/3或總收入1/4

熱門新聞

美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
美國護照。(美聯社)

更新美國護照 6分鐘即可搞定

2026-02-18 09:01
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

2026-02-19 11:17
漆聖頤手持應氏盃世界青少年圍棋賽青年組冠軍獎杯。(張智淵提供)

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

2026-02-17 12:52
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16

超人氣

更多 >
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行
沒有你想的那麼光鮮 有些冬奧選手已私下在做一事

沒有你想的那麼光鮮 有些冬奧選手已私下在做一事
要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策

要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策