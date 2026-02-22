通膨和減重藥效應發酵 美國包裝食品業者靠降價提振銷售

我的頻道

編譯吳孟真／綜合外電
美國包裝食品銷售停滯，愈來愈多大型食品集團正透過降價手段，吸引消費者回流。(路透)
美國民眾因通膨和減重藥而減少購買零食，導致銷售停滯，如今有更多大型包裝食品集團正透過降價手段，吸引節儉的消費者回流。

英國金融時報（Financial Times）報導，百事公司（Pepsi）、卡夫亨氏（Kraft Heinz）和通用磨坊（General Mills）等食品業者，因旗下食品品牌銷量停滯不前，已推出或延長降價措施。新興品牌崛起、店家自有品牌擴張、減重藥物效應，以及加工食品受歡迎程度下滑，對銷售構成壓力。

消費者因食品雜貨漲價而減少支出，加上美國政府食品補助的新限制措施，也加重業者壓力。根據美國勞工統計局，過去五年食品雜貨價格漲幅達26%。

百事公司計畫對部分零食進行「外科手術式」精準降價，最高達15%，以扭轉去年北美銷售下滑2%的頹勢。卡夫亨氏財務長馬席爾（Andre Maciel）則表示，美國約四成小包裝產品將降價。該公司銷售已連續五年下滑，執行長卡希蘭（Steve Cahillane）坦言，產品售價已變得「對消費者不夠友善」。

通用磨坊則是將去年的降價措施，擴大至北美約三分之二的產品。公司高層表示，降價有助帶動銷售回溫。不過，降價也帶來壓力，該公司上周下調本年度銷售與獲利展望。

部分業者則並未明確宣布降價，而是推出新包裝，像是分量小到能將價格壓到低於特定門檻，或是量販店的大包裝。巧克力和餅乾製造商億滋國際（Mondelez），將販售更多3美元以下的包裝產品。

包裝食品降價雖有助於為食品雜貨通膨降溫，但該類別僅占民眾購物籃的一部分。今年1月，牛絞肉價格年增17%，咖啡價格也增加18%。

分析師表示，部分企業調降價格的舉措，有望迫使同業跟進，但這可能破壞提振銷量的努力。產業顧問公司Optimal Advisory的費尼（Jonathan Feeney）說，「若所有人都降價，只會耗損毛利總額，因降價未必會創造更多消費場合與用量」。

減重 咖啡

