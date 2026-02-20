我的頻道

首席大法官帶頭封殺川普關稅 紐時：意義重大

回應范斯評論受寵若驚 谷愛凌自嘆成政治出氣筒

別高興太早…川普關稅被判違法 只是使貿易不確定性更高

編譯任中原／綜合外電
美國最高法院20日裁決，川普實施的關稅措施違法。紐約證交所的交易員正緊盯新聞發展，而貿易專家與經濟學者認為，全球貿易的不確定性恐怕將再度提高。 路透
美國最高法院20日裁決，川普實施的關稅措施違法。紐約證交所的交易員正緊盯新聞發展，而貿易專家與經濟學者認為，全球貿易的不確定性恐怕將再度提高。 路透

美國最高法院20日裁決川普實施的全面性關稅措施違法，但貿易專家與經濟學者認為，這並不會使川普放棄以關稅作為武器，而是會引用其他法律的授權，實施新的關稅措施，使全球貿易的不確定性再度增加。

大西洋協會國際經濟學主席李普斯基（Josh Lipsky）指出，2026年川普政府在貿易政策上，可能與2025年如出一轍，相關理由以及影響如下：

第一，最高法院的裁決。最高法院判定，川普引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）所實施的關稅違法，將使川普大部分的關稅都被取消。據大西洋委員會估計，原先一年有超過1,000億美元的關稅收入，這個缺口將必須設法填補。儘管股市可能會對這項判決雀躍不已，但公債市場可能做出相反的反應。

川普與貿易團隊早已有備而來，後備計畫正在研擬之中。預料最高法院判決川普全面性關稅措施違法後，美國政府將立馬發動一系列的232條及301條調查行動，政府也將嘗試使用「1974年貿易法」第122條，來重新締造IEEPA關稅。不過這項法條對關稅設定的時限是150天，而且不允許川普對不同國家實施不同的關稅稅率。

結果可能將是企業要求退回關稅根本徒勞無功，各國也未必會試圖改變現有的架構協議，而且川普將發動新的關稅，以重建貿易壁壘。這對企業界而言顯然不是關稅緩解，而是添更多不確定性。

第二，美墨加貿易協定（USMCA）面臨解體的風險。今年三國的談判可能不會達成協議，或者只是達成範圍較小的雙邊貿易協議。因此2026年上半年的情勢可能與2025年上半年類似，就是川普持續以新關稅措施威脅加、墨兩國，尤其是在三邊談判如果出軌的情況下。

第三，歐盟。最近美、歐貿易關係已經惡化；由於歐盟前執行委員布瑞登對馬斯克及X網站罰款1.2億美元，已使美國對布瑞登實施制裁，美國國務卿盧比歐表示，這是「對美國所有科技平台的攻擊」，川普也威脅將對西班牙及法國產品實施新關稅。如此一來，可以合理地認為目前的美歐貿易協議恐怕將不復存在。

第四，聯準會（Fed）。今年5月Fed新主席上任，利率可能下降，川普可能覺得更有實施關稅的底氣，因為下任主席可能較不擔憂關稅可能引發的通膨效應。

因此金融市場認為新的關稅風暴可能不致出現，恐怕是過度自信。

關稅 川普 貿易協議

