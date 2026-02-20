金錢雜誌：某些較高收入勞工納悶為何不能多繳一些社安稅

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
社會安全號碼（Social Security numbers，SSN）。（美聯社）
金錢(Money)雜誌報導，某些勞工年薪首次達到社會安全稅計稅收入上限時，發現超過上限的薪資停止扣繳社安稅，因此納悶為何不能為自己的社安金再多繳稅。

根據社會安全局規定，2025年只有17萬6100元年薪才要繳社安金薪資稅(Social Security payroll tax)，超過這個上限的薪資不再收社安稅。2026年繳交社安稅的年薪上限為18萬4500元。

報導指出，有網友在社群網站Reddit的社安金討論區發文寫道，年薪第一次超過17萬5000元以上，不敢相信超過上限的薪資竟然不能再繳社安稅。

財務顧問機構Wealth Enhancement資深副總裁漢夫特(Nate Hanft)說，清楚了解社安稅與實際領取福利的運作非常重要。

退休之後領取多少社安金福利，通常根據勞工收入最高的35年來計算每月平均值，通膨調整也納入計算。實際領取金額而人而異，通常不超過每月5000元。

報導指出，對於某些民眾來說，社安金是夢寐以求的每月支票，可是對其他邁入退休生涯的民眾而言，社安金支票跟之前收入相比，只是一小部分。

漢夫特分析，對於一般勞工萊說，社安金大約可以在退休之後替代原本40%的收入，對於收入非常低的勞工來說，社安金大約可以替代原本收入的75%，可是對收入非常高的勞工來說，社安金只能替代原本大約28%的收入。

由於薪資稅的繳交訂有上限，年薪數十萬的勞工，實際上為社安金繳交的薪資稅，只占工資總收入的較低比例。

Reddit討論版上有某些網友認為高收入民眾應該要能為社安金繳更多稅，不少國會議員多年來也持相同主張。隨著社安金面臨基金短缺問題，國會正面臨改革社安金制度的聲浪。

讓高收入勞工有更多薪水，甚至全部薪水都拿來繳6.2%薪資稅的提案，是否有機會在兩黨支持下通過立法，仍是未知數。

漢夫特表示，大多數民調結果顯示，一般美國人的看法與在Reddit發文網友有著相同感受。

社安金 退休 社群網站

