我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裁定總統越權 最高法院封殺川普關稅

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

脫口秀演員設冒牌移民專線 幼稚園老師檢舉家長短片爆紅

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
逮捕非法移民示意圖。(路透檔案照)
逮捕非法移民示意圖。(路透檔案照)

華盛頓郵報報導，納許維爾脫口秀演員帕米爾(Ben Palmer)長期以來憑藉惡作劇風格在網路吸引追蹤粉絲，1月底在網站成立冒牌的移民檢舉專線，接受民眾打電話舉報非法移民，電話內容則為節目題材，結果收到來自全國各地近百件檢舉，舉報對象包括鄰居、前任男女朋友、優步(Uber)司機、在超市遇到的陌生人，還有幼稚園老師檢舉學生家長。

報導指出，帕米爾原本只想做為節目搞笑橋段的企畫，儼然成為川普總統大規模遣返政策之下，引起最熱烈網路瘋傳的社會諷刺創作之一。

幼稚園女老師檢舉家長的短片，在TikTok累計已超過2000萬觀看人次，在臉書(Facebook)、Reddit、YouTube等社群媒體引起熱議。老師表示，查看學校檔案後發現學生父母分別出生於宏都拉斯與薩爾瓦多，大約5、6歲的學生則在紐約出生。她說，不喜歡有人占用國家資源。影片當中並未公布老師身分。

某些保守派人士說，帕米爾的欺瞞行為妨礙移民執法行動。支持川普的德州播客節目創作者強生(Will Johnson)說，帕米爾誤導以為正在舉報犯罪的民眾，讓檢舉人「看起來像壞人」，帕米爾恐因假冒執法人員而觸法坐牢。

帕米爾接受華郵訪問時要求不要公布網站名稱，以免影響搞笑創作。網站上的隱私規範免責聲明寫道，內容僅供「惡搞、開玩笑以及社會學研究」，網站並未聲稱代表政府機關。

帕米爾與一名網頁設計師合作，網站在去年上線。他定期查看網友提交的檢舉報告，並且回電給案情較為特殊的檢舉人。他說，從未聲稱自己是聯邦幹員或在移民和海關執法局(ICE)工作。他說，若有檢舉人問起工作單位，就開始胡說八道，在一段影片中，帕米爾對檢舉民眾宣稱自己是用「不相關的方式跟政府聯繫」，並且跟伊斯蘭國(IS)協調合作。

專門研究政治喜劇的波士頓學院(Boston College)教授塞恩凱維茲(Matt Sienkiewicz)指出，帕米爾搞笑企畫的諷刺手段非常有效，嚴肅正經地跟檢舉民眾對話，讓對方滔滔不絕說出檢舉理由，但舉報內容卻曝露道德缺陷、虛偽與錯誤。

世報陪您半世紀

非法移民 川普 華郵

上一則

Q4成長率掉到1.4% 川普歸咎政府關門導致GDP短少2百分點

下一則

消費者購買亞硝酸鈉自殺身亡 法院允許家屬對亞馬遜提告

延伸閱讀

國會眾議員高德曼：低風險移民不應關押拘留中心

國會眾議員高德曼：低風險移民不應關押拘留中心
移民局拒延長居留 華婦新春錯愕 律師：最好立刻離境

移民局拒延長居留 華婦新春錯愕 律師：最好立刻離境
合法入境、無犯罪紀錄 公民妻綠卡面試遭ICE闖入抓人

合法入境、無犯罪紀錄 公民妻綠卡面試遭ICE闖入抓人
國安部新令 逮捕無綠卡難民並重審

國安部新令 逮捕無綠卡難民並重審

熱門新聞

美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
美國護照。(美聯社)

更新美國護照 6分鐘即可搞定

2026-02-18 09:01
曹紅和丈夫張約翰，都是電影「決勝21點」的原型。(受訪者提供)

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

2026-02-14 10:38
漆聖頤手持應氏盃世界青少年圍棋賽青年組冠軍獎杯。(張智淵提供)

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

2026-02-17 12:52
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

2026-02-19 11:17
賭城的豪華自助餐，讓顧客大啖龍蝦尾、烤肋排，無限暢飲美酒，享受像國王般的饗宴，但價格不菲。(美聯社)

80年前1元吃到飽…賭城自助餐變豪華 龍蝦、牛排無限吃

2026-02-13 14:02

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕