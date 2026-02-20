脫口秀演員設冒牌移民專線 幼稚園老師檢舉家長短片爆紅

逮捕非法移民示意圖。(路透檔案照)

華盛頓郵報報導，納許維爾脫口秀演員帕米爾(Ben Palmer)長期以來憑藉惡作劇風格在網路吸引追蹤粉絲，1月底在網站成立冒牌的移民檢舉專線，接受民眾打電話舉報非法移民 ，電話內容則為節目題材，結果收到來自全國各地近百件檢舉，舉報對象包括鄰居、前任男女朋友、優步(Uber)司機、在超市遇到的陌生人，還有幼稚園老師檢舉學生家長。

報導指出，帕米爾原本只想做為節目搞笑橋段的企畫，儼然成為川普 總統大規模遣返政策之下，引起最熱烈網路瘋傳的社會諷刺創作之一。

幼稚園女老師檢舉家長的短片，在TikTok累計已超過2000萬觀看人次，在臉書(Facebook)、Reddit、YouTube等社群媒體引起熱議。老師表示，查看學校檔案後發現學生父母分別出生於宏都拉斯與薩爾瓦多，大約5、6歲的學生則在紐約出生。她說，不喜歡有人占用國家資源。影片當中並未公布老師身分。

某些保守派人士說，帕米爾的欺瞞行為妨礙移民執法行動。支持川普的德州播客節目創作者強生(Will Johnson)說，帕米爾誤導以為正在舉報犯罪的民眾，讓檢舉人「看起來像壞人」，帕米爾恐因假冒執法人員而觸法坐牢。

帕米爾接受華郵 訪問時要求不要公布網站名稱，以免影響搞笑創作。網站上的隱私規範免責聲明寫道，內容僅供「惡搞、開玩笑以及社會學研究」，網站並未聲稱代表政府機關。

帕米爾與一名網頁設計師合作，網站在去年上線。他定期查看網友提交的檢舉報告，並且回電給案情較為特殊的檢舉人。他說，從未聲稱自己是聯邦幹員或在移民和海關執法局(ICE)工作。他說，若有檢舉人問起工作單位，就開始胡說八道，在一段影片中，帕米爾對檢舉民眾宣稱自己是用「不相關的方式跟政府聯繫」，並且跟伊斯蘭國(IS)協調合作。

專門研究政治喜劇的波士頓學院(Boston College)教授塞恩凱維茲(Matt Sienkiewicz)指出，帕米爾搞笑企畫的諷刺手段非常有效，嚴肅正經地跟檢舉民眾對話，讓對方滔滔不絕說出檢舉理由，但舉報內容卻曝露道德缺陷、虛偽與錯誤。