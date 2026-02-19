痛經請病假遭拒…她援引殘障人士法提告 獲6位數賠償金

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
示意圖。（取自123RF）
示意圖。（取自123RF）

今日美國報18日報導，27歲的克莉絲蒂安‧沃利(Christian "Cece" Worley)從12歲初經就開始嚴重經痛，直到大學時期常因此曠課，經診斷才發現患有影響美國十分之一女性的慢性生殖健康疾病子宮內膜異位症(endometriosis)；沃利受雇於北卡羅來納州青少年法庭諮詢員實習生期間，由於經痛請病假遭拒，援引聯邦法律「美國殘障人士法」(Americans with Disabilities Act)對北卡州公共安全廳(NCDPS)提出身心障礙歧視訴訟而在去年贏得勝訴，創下重要判例。她也得到六位數字賠償金。

沃利在訴訟期間沒有聘請律師，靠一己之力打官司。她在訴狀指出，2022年5月向北卡州公共安全廳說明病情並請求協助，但主管沒有根據ADA法律提供適當安排。她為了不孕症看診請病假，並詢問主管能否在每個月月經周期第一天遠距上班，上司則說她已經請太多病假，代表「職業道德差勁」(poor work ethic)。

沃利在訴狀中說，主管告知「並不會有特別安排」，也說如果再對請病假有進一步討論，將面臨「包括解雇在內的紀律懲處」。她表示，擔心為期兩年的青少年法庭諮詢員實習生計畫之後，無法升任正職的青少年法庭諮詢員(Juvenile Court Counselor)，選在下一次經期開始之前辭職，提早一周提出辭呈，最後的上班日是2022年5月19日。

沃利向北卡州就業服務廳申訴，經過一年終於成功。這段經歷讓她萌生向聯邦平等就業機會委員會(Equal Opportunity Employment Commission)投訴的動機，請教多位律師卻被告知沒有勝算，原因是子宮內膜異位症與美國殘障人士法之間的法律關聯並不完整。

她決定親自上法庭為己辯護。她說：「我在這場抗爭中並不孤單，我知道還有成百上千的女性也在受苦。若要有一個做出改變的時刻，就是現在。」

北卡羅來納州

