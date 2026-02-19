頂尖律師收費價格飆漲 每小時費用3000元甚至6000元

瑞生國際律師事務所（Latham & Watkins）。（路透）

華爾街 日報報導，頂尖律師收費標準正朝難以想像的價碼飆漲，背後原因一方面是具備專業知識，另一方面則是虛榮心作祟，消費者要有支付每小時3400元的心理準備，有專業律師甚至收取每小時6000元。

報導指出，就在企業想辦法利用人工智慧(AI)工具降低常規法務支出的同時，頂尖律師調高收費幾乎一路暢行無阻。全國排名前50名的律師事務所，合夥人(partners)收費在過去一年增加16%，某些事務所則表示收費將從每小時3000元起跳。

頂尖訴訟律師克拉克(Christopher Clark)便說，每小時收費提高到3000元時，並沒有聽到客戶抱怨。克拉克四年前離開大型事務所自行開業，把收費調高大約30%。克拉克的客戶包括亨特·拜登 (Hunter Biden)、庫班(Mark Cuban)、馬斯克(Elon Musk)等。

克拉克說，自己收費絕對划算，因為「世界上很少有律師能一通電話解除危機。」

報稅軟體公司Intuit總法律顧問麥克林(Kerry McLean)，平日負責聘請外部律師事務所處理公司的法律事務。麥克林說，某些律師確實值得高價，「他們很懂產業，擁有龐大人脈，經驗非常豐富」。

根據法院申報文件，全球收入名列前茅的瑞生國際律師事務所(Latham & Watkins)、凱易律師事務所(Kirkland & Ellis)，某些合夥人收費今年將調到每小時3000元以上。

某些具備專業技能的律師，漲價幅度更大。

南加州 一家律師事務所合夥人特魯曼(Eric Troutman)已經通知客戶，對於他所擅長的電信法規訴訟，收費將從去年的每小時4200元提高到每小時6000元。

特魯曼表示，提高價格雖然失去少數潛在客戶，但現在工作依然滿檔。他表示，這是最基本的供需原則，「如果想要擁有金牌標準，價碼就是這樣」。

軟體公司Persuit數據顯示，初級律師(junior associate)每小時收費目前約1400元，高級律師(senior associates)收費每小時大約2000元。