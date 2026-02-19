我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胞弟安德魯涉洩密艾普斯坦被捕 查理三世：依法辦理

涉淫魔案 英國安德魯王子遭警方逮捕

美國法典第18編第111節是移民幹員拘留美公民的法律依據

記者顏伶如／即時報導
在移民執法行動時吹哨子、封鎖街道以及對幹員錄影的示威群眾，越來越常以「妨礙」（impeding）罪名遭到逮捕。（歐新社）
在移民執法行動時吹哨子、封鎖街道以及對幹員錄影的示威群眾，越來越常以「妨礙」（impeding）罪名遭到逮捕。（歐新社）

有線電視新聞網(CNN)19日報導，鮮為人知的美國法典第18編第111節(18 USC 111)，正是移民幹員拘留美國公民的法律依據，在移民執法行動時吹哨子、封鎖街道以及對幹員錄影的示威群眾，越來越常以「妨礙」(impeding)罪名遭到逮捕。根據聯邦法院紀錄，移民執法行動引發激烈抗爭的明尼亞波利斯、芝加哥、洛杉磯、俄勒岡州波特蘭等四個聯邦法院轄區，川普二度執政上台第一年遭到美國法典第18編第111節起訴的人數，是拜登政府最後一年遭起訴人數的12倍。

不過，法院紀錄顯示，援引美國法典第18編第111節的許多起訴後來並未成案。

美國公民艾克朗德(Ryan Ecklund)上個月在明尼蘇達州跟蹤拍攝移民執法行動而遭逮捕，被帶到移民和海關執法局(ICE)明尼亞波利斯辦公室，在貼著手寫標誌「USC 111」的桌子辦理拘留登記。

包括艾克朗德在內的數十人，遭控觸犯18 USC 111而在明尼亞波利斯被捕並拘留數小時，但後來沒有遭到起訴。聯邦檢察官除了撤銷起訴之外，某些民眾則從重罪降為輕罪起訴。

美國法典第18編第111節規定，強行(forcibly)攻擊、抵抗、對抗、妨礙、恐嚇或干擾執行公務的聯邦官員，均屬違法行為，若遭定罪最高面臨8年有期徒刑，使用致命武器或造成身體傷害，最高刑期為20年。

在洛杉磯，從2025年夏季以來，觸犯18 USC 111而進入審判的5起案例，後來全數獲判無罪。另外58名被告裡約三分之一撤銷起訴，四分之一認罪，許多被告承認罪行較輕的罪名。

在華府特區，一名男子用三明治砸中聯邦幹員而面臨18 USC 111起訴，後來陪審團裁定無罪。

ICE幹員經常威脅要以18 USC 111逮捕跟蹤、拍攝執法行動的民眾，可是包括ICE代理局長里昂斯(Todd Lyons)在內的政府高層官員上周在國會作證時均坦承，公共場合對執法人員錄影、大吼大叫，並沒有違反聯邦法律。

明州民權律師庫克(James Cook)指出，民眾行使憲法第一修正案賦予權利時，並不構成妨礙。

世報陪您半世紀

移民 ICE 美國公民

上一則

加州太浩湖以北雪崩8死 1失蹤者推定死亡 半世紀來最慘

延伸閱讀

谷愛凌代表中國出賽 范斯：在美長大受教、享自由權利 應代表美

谷愛凌代表中國出賽 范斯：在美長大受教、享自由權利 應代表美
川習談軍售 「令人警覺」眾議員肯納：推動對台6項保證法制化

川習談軍售 「令人警覺」眾議員肯納：推動對台6項保證法制化
無可行遣返計畫 法官禁ICE拘馬州無證男

無可行遣返計畫 法官禁ICE拘馬州無證男
高盛集團報告：川普第二任期限縮政策 淨移民數減少80%

高盛集團報告：川普第二任期限縮政策 淨移民數減少80%

熱門新聞

2014年開給加油站一張金額25元支票曾經跳票現面臨遣返。示意圖（美聯社）

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

2026-02-11 10:18
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
美國護照。(美聯社)

更新美國護照 6分鐘即可搞定

2026-02-18 09:01
曹紅和丈夫張約翰，都是電影「決勝21點」的原型。(受訪者提供)

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

2026-02-14 10:38
漆聖頤手持應氏盃世界青少年圍棋賽青年組冠軍獎杯。(張智淵提供)

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

2026-02-17 12:52
賭城的豪華自助餐，讓顧客大啖龍蝦尾、烤肋排，無限暢飲美酒，享受像國王般的饗宴，但價格不菲。(美聯社)

80年前1元吃到飽…賭城自助餐變豪華 龍蝦、牛排無限吃

2026-02-13 14:02

超人氣

更多 >
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜
加州太浩湖雪崩已8死1失蹤 40餘年來最慘事故

加州太浩湖雪崩已8死1失蹤 40餘年來最慘事故