美國法典第18編第111節是移民幹員拘留美公民的法律依據

有線電視新聞網(CNN)19日報導，鮮為人知的美國法典第18編第111節(18 USC 111)，正是移民 幹員拘留美國公民 的法律依據，在移民執法行動時吹哨子、封鎖街道以及對幹員錄影的示威群眾，越來越常以「妨礙」(impeding)罪名遭到逮捕。根據聯邦法院紀錄，移民執法行動引發激烈抗爭的明尼亞波利斯、芝加哥、洛杉磯、俄勒岡州波特蘭等四個聯邦法院轄區，川普二度執政上台第一年遭到美國法典第18編第111節起訴的人數，是拜登政府最後一年遭起訴人數的12倍。

不過，法院紀錄顯示，援引美國法典第18編第111節的許多起訴後來並未成案。

美國公民艾克朗德(Ryan Ecklund)上個月在明尼蘇達州跟蹤拍攝移民執法行動而遭逮捕，被帶到移民和海關執法局(ICE )明尼亞波利斯辦公室，在貼著手寫標誌「USC 111」的桌子辦理拘留登記。

包括艾克朗德在內的數十人，遭控觸犯18 USC 111而在明尼亞波利斯被捕並拘留數小時，但後來沒有遭到起訴。聯邦檢察官除了撤銷起訴之外，某些民眾則從重罪降為輕罪起訴。

美國法典第18編第111節規定，強行(forcibly)攻擊、抵抗、對抗、妨礙、恐嚇或干擾執行公務的聯邦官員，均屬違法行為，若遭定罪最高面臨8年有期徒刑，使用致命武器或造成身體傷害，最高刑期為20年。

在洛杉磯，從2025年夏季以來，觸犯18 USC 111而進入審判的5起案例，後來全數獲判無罪。另外58名被告裡約三分之一撤銷起訴，四分之一認罪，許多被告承認罪行較輕的罪名。

在華府特區，一名男子用三明治砸中聯邦幹員而面臨18 USC 111起訴，後來陪審團裁定無罪。

ICE幹員經常威脅要以18 USC 111逮捕跟蹤、拍攝執法行動的民眾，可是包括ICE代理局長里昂斯(Todd Lyons)在內的政府高層官員上周在國會作證時均坦承，公共場合對執法人員錄影、大吼大叫，並沒有違反聯邦法律。

明州民權律師庫克(James Cook)指出，民眾行使憲法第一修正案賦予權利時，並不構成妨礙。