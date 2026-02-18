自由亞洲電台宣布恢復對中國廣播

我的頻道

中央社台北18日電
美國自由亞洲電台執行長方貝（Bay Fang）在美東時間17日透過社群平台領英（LinkedIn）表示，該台已經恢復對中國的普通話（國語）、藏語、維吾爾語廣播。路透

路透今天報導，美國自由亞洲電台執行長方貝（Bay Fang）在美東時間17日透過社群平台領英（LinkedIn）表示，該台已經恢復對中國的普通話（國語）、藏語、維吾爾語廣播。

根據報導，方貝表示，自由亞洲電台很自豪地向中國聽眾恢復播出普通話、藏語、維吾爾語節目，提供全球為數不多的以當地語言進行、關於這些地區的獨立報導。

方貝提到，自由亞洲電台恢復對中國廣播的契機是「與傳輸服務商簽訂的私人合約」，但沒有提到具體細節。她同時強調，該台重建廣播網仍需持續獲得美國國會批准的新撥款。

報導指出，美國總統川普（Donald Trump）2月初簽署的一項支出法案中，包含了一筆撥給美國國際媒體署（USAGM）6.53億美元的經費，該署是自由亞洲電台及美國之音（VOA）等官方資助媒體的監管單位。

這則報導說，在此之前的2年，美國國際媒體署每年獲得的經費是8.67億美元。但川普復任總統後，經費被要求削減到1.53億美元，該署更一度被列為被裁撤對象，連帶導致自由亞洲電台及美國之音運作停擺。

根據報導，自由亞洲電台發言人馬哈詹（Rohit Mahajan）13日曾表示，該台已與多家民間公司簽訂合約，將向西藏、北韓和緬甸聽眾播出節目，藏語、維吾爾語、韓語、緬語廣播將透過短波和中波頻道播出。至於普通話廣播將先在線上播出，目標是盡速恢復正常廣播。

維吾爾 川普 緬甸

