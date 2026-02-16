我的頻道

驚覺自己聲音被AI偷走 資深播音員控告谷歌

冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀

羅德島州冰球比賽爆槍擊 3死3傷

新華社舊金山2月16日電
羅德島州波塔基特市一座體育館16日下午舉行冰球比賽時發生槍擊事件後，青少年和家長們走向疏散巴士。 （路透）
羅德島州波塔基特市一座體育館16日下午舉行冰球比賽時發生槍擊事件後，青少年和家長們走向疏散巴士。 （路透）

美國東北部羅德島州波塔基特市一座體育館16日下午舉行冰球比賽時發生槍擊事件，據當地媒體援引警方消息報道，造成包括槍手在內三人死亡，另有三人受傷入院。

羅德島州 槍擊

