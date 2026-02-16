羅德島州冰球比賽爆槍擊 3死3傷

羅德島州波塔基特市一座體育館16日下午舉行冰球比賽時發生槍擊事件後，青少年和家長們走向疏散巴士。 （路透） 美國東北部羅德島州波塔基特市一座體育館16日下午舉行冰球比賽時發生槍擊事件，據當地媒體援引警方消息報道，造成包括槍手在內三人死亡，另有三人受傷入院。 世報陪您半世紀 • 世界日報50周年／回顧紐約、舊金山創刊史 細數名人留影、精彩報導 • 武林高手到心靈導師…李梅山從詠春拳訣中 悟出安定心法 • 華人饕客陳戴維 品嘗記錄8400家中餐館 尋覓華人歷史 • 行為藝術家謝德慶 跳船來美 將生命變作品 羅德島州 槍擊 上一則 美國首次空運微型核反應爐 展示快速核能部署能力 延伸閱讀 英男涉殺韓國女學生入獄23年 BBC：新證據指向警方構陷 加拿大小鎮校園槍擊 奪6師生性命 卡尼獻花致哀 南卡羅來納州立大學宿舍驚傳槍擊 校方緊急封鎖校區「已知2死1傷」 49人懷特遭槍擊 警：涉與饒舌歌手Lil Baby夜店糾紛 熱門新聞 童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返 2026-02-11 10:18 「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影 2026-02-14 10:38 孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫 2026-02-15 02:25 公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正 2026-02-11 08:38 佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團 2026-02-11 13:07 川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠 2026-02-09 10:26 超人氣 更多 > 華人沉睡 屋遭洗劫2小時 警：曬生活恐釀高額竊案 歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳 「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區 78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」 「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦