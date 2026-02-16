羅德島州冰球比賽爆槍擊 3死3傷

羅德島州波塔基特市一座體育館16日下午舉行冰球比賽時發生槍擊事件後，青少年和家長們走向疏散巴士。 （路透）

美國東北部羅德島州 波塔基特市一座體育館16日下午舉行冰球比賽時發生槍擊 事件，據當地媒體援引警方消息報道，造成包括槍手在內三人死亡，另有三人受傷入院。