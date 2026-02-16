驚覺自己聲音被AI偷走 資深播音員控告谷歌

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
NotebookLM是用大量語音訓練出來的語言模型，使用者可以隨心所欲生成栩栩如生的談話、散文以及影像。（本報系資料照片）
曾經主持全國公共電台(NPR)「早晨節目」(Morning Edition)的資深播音員格林(David Greene)，花了數十年時間鍛鍊聲音，結果卻發現自己的聲音被能夠自動生成播客節目的谷歌(Google)人工智慧(AI)工具NotebookLM偷走，上個月已向加州聖塔克拉拉郡(Santa Clara County)法院提出侵權訴訟。華盛頓郵報15日獨家報導分析，這起官司凸顯真人創作者為了保護自身權益，正與蓬勃發展的AI產業對抗。

報導指出，NotebookLM與其他類似工具是用大量語音訓練出來的語言模型，使用者可以隨心所欲生成栩栩如生的談話、散文以及影像，但聲音被拿去使用的真人卻不曾獲得告知，引發版權與所有權爭議。

康乃爾大學(Cornell University)數位與資訊法教授格里梅爾曼(James Grimmelmann)舉例說，OpenAI有酷似女星史嘉莉喬韓森(Scarlett Johansson)的聲音，深偽(deepfake)詐騙廣告出現AI生成的泰勒絲(Taylor Swift)推銷Le Creuset廚具，類似格林的訴訟今後將越來越多，法院需要裁決的關鍵在於，AI生成的聲音與肖像到底要跟真人相似到什麼程度才算構成侵權，另一個問題則是格林聲音是否具備足夠知名度，導致一般民眾聽到NotebookLM生成語音時會受到混淆，讓格林因此受到傷害。

格林表示，從沒聽過NotebookLM，直到2024年秋季收到一名前任同事電郵來信，詢問是否授權給谷歌使用聲音。格林回憶說，第一次聽到跟自己極度相似的AI聲音時「整個人都嚇壞了」。他說，那個男聲聽起來跟自己一模一樣，從講話節奏、語調到偶爾出現的「「呃」和「那個」用詞細節，就連妻子聽到聲音都瞪大眼睛。

根據NPR統計，格林主持的「早晨節目」從2012年到2020年間有全美1300萬聽眾收聽，是全國最受歡迎的新聞廣播節目。

格里梅爾曼說，格林不必向法院舉證聲音被谷歌拿去訓練AI才能讓官司成案，甚至不必證明AI生成語音跟他的聲音百分之百一樣；福特汽車(Ford Motor)曾在廣告中找人模仿資深女星貝蒂米勒(Bette Midler)的聲音，結果被貝蒂米勒告上法院，1988年法院判她勝訴。

AI 谷歌 泰勒絲

屆臨退休民眾要有心理準備 自掏腰包醫療花費超過想像

