屆臨退休民眾要有心理準備 自掏腰包醫療花費超過想像

記者顏伶如／即時報導
退休族面臨的醫療開銷上漲問題仍將持續。示意圖（美聯社）
退休族面臨的醫療開銷上漲問題仍將持續。示意圖（美聯社）

波士頓學院(Boston College)退休研究中心(Center for Retirement Research)最新報告指出，即使有俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)且不考慮長照開銷，退休族光是自掏腰包的健康保險保費、自付款(copays)以及不在保險給付範圍內的花費，負擔就相當可觀，平均大約占掉社安金收入的三分之一，或者退休後生活總收入的四分之一。

研究報告主筆、波士頓學院經濟教授拉特利奇(Matthew Rutledge)對雅虎財經新聞(Yahoo Finance)說，退休人士正在承擔這些花費，屆臨退休的民眾必須了解將會遇到這些狀況。他說：「對於剛剛退休的民眾來說，這是殘酷的打擊。」

對於全國近半數老年人來說，每個月的社安金支票約占收入一半，對於全國25%老年人而言，社安金支票則占90%收入，將近27%的老年人則以社安金為唯一收入來源。

根據社會安全局(Social Security Administration)數據，今年1月社安金支票平均金額為2071元。工作期間薪資較低、為了照顧家人離前離開職場、從事兼職工作女性等民眾，社安金金額平均較少。

退休族面臨的醫療開銷上漲問題仍將持續。拉特利奇說，接下來仍將看到許多民眾的社安金支票有很大部分用於醫療支出，這種狀況短期之間不可能好轉。他表示，過去幾年紅藍卡保費漲幅極大，超過通膨。

2026年紅藍卡B部分看診保險(Part B)每月保費202.90元，比2025年增加17.90元。需要自掏腰包的B部分保險年度自付額(deductible)，則從2025年的257元增加10%，來到283元。

HealthView Services健康金融顧問公司執行長馬斯特羅喬瓦尼(Ron Mastrogiovanni)說，醫療花費金額讓退休族感到驚訝，主要因為雇主通常承擔員工70%以上的健保保費，勞工退休之後必須自行承擔20年或更久的百分之百醫療費用，但這些花費卻以6%通膨率成長。

拉特利奇說，選擇紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的民眾也要有心理準備，退休初期可能覺得計畫頗為划算，但隨著時間增長，如果開始需要使用保險公司系統外的醫療服務，恐怕就變得不再划算。

退休 聯邦醫療保險 社安金

