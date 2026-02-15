艾普斯坦賣弄與諾貝爾和平獎前主席關係 還提到中國

我的頻道

中央社奧斯陸15日綜合外電報導
諾貝爾和平獎頒獎委員會前主席賈格蘭德。(美聯社資料照)
諾貝爾和平獎頒獎委員會前主席賈格蘭德。(美聯社資料照)

已故美國性罪犯金融家艾普斯坦的檔案顯示，他與包括美國前財政部長桑默斯在內的數名歐美權貴互動時，曾多次拿自己與諾貝爾和平獎頒獎委員會前主席賈格蘭德的關係作為誘因。

美聯社報導，現年75歲的賈格蘭德（Thorbjørn Jagland）曾任挪威總理，並於2009至2015年擔任挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）主席，同時還擔任過人權團體「歐洲理事會」（Council of Europe）主席。在美國司法部1月公布的數百萬份與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有關的文件中，他的名字出現了數百次。

儘管到目前為止，這些文件裡並無有關直接遊說由誰獲得諾貝爾和平獎的證據，但可以讀到艾普斯坦在2010年代曾多次對權貴炫耀自己在紐約和巴黎的住所接待賈格蘭德。

例如在2012年，艾普斯坦寫信給還曾任哈佛大學（Harvard University）校長的桑默斯（Larry Summers）時提到賈格蘭德。他寫說：「諾貝爾和平獎主席待在我這裡，如果你有任何興趣的話。」

2013年時，艾普斯坦在寫給英國商業鉅子布蘭森（Richard Branson）的1封電子郵件中提到，當年9月賈格蘭德將會住在他家，「如果你也在場的話，或許會覺得他有意思」。

而在2014年，艾普斯坦寫信給曾是世界首富的微軟（Microsoft）創辦人之一比爾蓋茲（Bill Gates）時提到，賈格蘭德已再次當選歐洲理事會主席。蓋茲回信說：「那很好。我猜他在（諾貝爾）和平獎委員會的職位也還待決定？」

到了2015年，艾普斯坦寫了一封電子郵件給曾任美國前總統歐巴馬（Barack Obama）白宮法律顧問的魯姆勒（Kathy Ruemmler），當中表示：「諾貝爾和平獎負責人要來拜訪，要一起嗎？」當時距離魯姆勒離開白宮職位已一年。

挪威諾貝爾委員會在賈格蘭德擔任主席期間，於2009年將和平獎頒發給歐巴馬，於2012年頒發給歐洲聯盟（European Union）。

此外在2018年9月，也是美國總統川普（Donald Trump）上個任期內，艾普斯坦與川普重要盟友班農（Steve Bannon）有一段簡訊對話，內容顯然提到川普對諾貝爾和平獎的興趣。

艾普斯坦寫道：「如果唐納（川普名）知道，你現在跟周一將決定諾貝爾和平獎（得主）的人（意指賈格蘭德）稱兄道弟，他會瘋掉。」艾普斯坦接著又說：「我告訴他，等我們解決中國後，明年該輪到你。」但他未做更多說明。

挪威警方經濟犯罪調查單位Økokrim表示，根據艾普斯坦檔案公布後他們啟動的調查，賈格蘭德已被控觸犯加重貪汙罪。

賈格蘭德是透過挪威前外交官羅德拉森（Terje Rød-Larsen）進入艾普斯坦的社交圈，羅德拉森曾斡旋促成以色列與巴勒斯坦達成雙方和平的奧斯陸協議（Oslo Accords），他與妻子目前也都因為與艾普斯坦的關係而在挪威面臨貪腐罪名指控。

艾普斯坦 蘭德 諾貝爾

