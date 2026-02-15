逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開

司法部長邦迪表示，依「艾普斯坦文件透明法」必須公開的文件已全部釋出，並同時公布一份約300名政商名人的名單。(路透)

福斯新聞(New York Post)報導，司法部 長邦迪(Pam Bondi)周六透過一封信向國會議員公布，依「艾普斯坦 文件透明法」必須公開的文件已全部釋出，並同時公布一份逾300名政商名人的名單。

名單涵蓋政界與娛樂界人士，包括總統川普(Donald Trump)、歐巴馬夫婦(Barack Obama、Michelle Obama)、柯林頓夫婦(Bill Clinton、Hillary Clinton)、賀錦麗(Kamala Harris)、裴洛西(Nancy Pelosi)、傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)、蓋茲(Bill Gates)、查克柏格(Mark Zuckerberg)、馬斯克(Elon Musk)、金．卡戴珊(Kim Kardashian)、碧昂絲(Beyoncé)、Jay-Z(Jay-Z)、勞勃狄尼洛(Robert De Niro)、布魯斯史普林斯汀(Bruce Springsteen)、哈利王子 (Prince Harry)等。

司法部強調，被列入文件不代表涉及犯罪或與艾普斯坦有直接接觸；部分姓名僅出現在文件或媒體報導中，另一些則與艾普斯坦或其助手麥斯威爾有電子郵件往來。

司法部副部長布蘭奇(Todd Blanche)指出，部分涉及法律特權的資料仍被保留。

公開內容包括人口販運與資金運作資料、調查內部郵件等。

司法部稱律師團檢視約600萬頁文件，並公開逾350萬頁，同時刪除受害者個資；另有少量文件因訴訟仍待法院批准後公開。

司法部並強調，沒有因政治敏感或名譽考量隱匿資料。之前民主黨加州聯邦眾議員康納(Ro Khanna)指控司法部隱瞞權貴名單，但司法部回應其中四人實際與案件無關，屬未查證指控。

