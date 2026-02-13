我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

40年職業紅娘李太太「獨」具慧眼的華人邱比特

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

與艾普斯坦交情深厚內情曝光 高盛集團法務長魯姆勒辭職

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曾任歐巴馬白宮法律顧問、目前擔任高盛集團法務長的凱薩琳‧魯姆勒（前），12日晚間宣布辭去高盛職務，6月30日起生效。（美聯社）
曾任歐巴馬白宮法律顧問、目前擔任高盛集團法務長的凱薩琳‧魯姆勒（前），12日晚間宣布辭去高盛職務，6月30日起生效。（美聯社）

曾任歐巴馬白宮法律顧問、目前擔任高盛集團(Goldman Sachs)法務長的凱薩琳‧魯姆勒(Kathryn Ruemmler)，跟已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)交情深厚的內情隨著司法部最新公布檔案曝光，12日晚間宣布辭去高盛職務，6月30日起生效。

魯姆勒與艾普斯坦之間的關係，過去幾周成為媒體報導焦點。魯姆勒與友人堅稱跟艾普斯坦只有專業往來，不過司法部解密檔案顯示，艾普斯坦被性侵受害者提告之後，魯姆勒曾提供法律建議，並對如何與媒體應對獻策。魯姆勒曾接受艾普斯坦頭等艙機票招待赴歐旅遊，接受艾普斯坦贈送靴子、皮包、手錶等禮物。

54歲的魯姆勒擁有喬治城大學法學院(Georgetown University Law Center)法律學位。她在辭職聲明中說，六年前加入高盛以來，很榮幸能協助監督公司的法律、聲譽及監管事務，強化風險管理流程，確保所做的每件事都符合正直的核心價值，「我的責任是把高盛的利益放在第一位」。

聲明中說：「今天稍早，我很遺憾地告知執行長索羅門(David Solomon)2026年6月30日將卸下法務長職務的打算。」

索羅門對有線電視新聞網(CNN)發表聲明說，魯姆勒任職期間是優秀的法律總顧問，「我們非常感謝她對公司許多重大法律事務的貢獻與精闢見解。索羅門說，魯姆勒是法律領域最頂尖的傑出人士之一，是許多同事的導師與朋友，「大家都會懷念她」。

索羅門指出，已經接受魯姆勒的辭呈，「我尊重她的決定」。

世界日報 陪您半世紀

艾普斯坦 高盛 司法部

上一則

南卡羅來納州立大學宿舍驚傳槍擊 校方緊急封鎖校區「已知2死1傷」

下一則

名字出現在艾普斯坦檔案 杜拜環球港務集團執行長請辭

延伸閱讀

淫魔檔案臭不可聞 揭開全球菁英的暗黑網絡

淫魔檔案臭不可聞 揭開全球菁英的暗黑網絡
因艾普斯坦案再走一人… 英國內閣秘書離職

因艾普斯坦案再走一人… 英國內閣秘書離職
曾與艾普斯坦有一面之緣 愛馬仕執行長：他名聲爛透了

曾與艾普斯坦有一面之緣 愛馬仕執行長：他名聲爛透了
歐巴馬白宮法律顧問與艾普斯坦交情深厚 寫信署名xoxo

歐巴馬白宮法律顧問與艾普斯坦交情深厚 寫信署名xoxo

熱門新聞

2014年開給加油站一張金額25元支票曾經跳票現面臨遣返。示意圖（美聯社）

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

2026-02-11 10:18
國稅局。(路透)

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

2026-02-05 11:33
直到10日晚間，USTraveldocs官網仍寫著中國列入使用公共福利比例高而暫停發移民簽證。(官網截圖)

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

2026-02-11 08:38
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02
福耀玻璃美國公司（Fuyao Glass America）。（美聯社）

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

2026-02-09 10:26
Model X示意圖。(路透資料照)

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

2026-02-11 13:07

超人氣

更多 >
好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家