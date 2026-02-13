與艾普斯坦交情深厚內情曝光 高盛集團法務長魯姆勒辭職

曾任歐巴馬白宮法律顧問、目前擔任高盛集團法務長的凱薩琳‧魯姆勒（前），12日晚間宣布辭去高盛職務，6月30日起生效。（美聯社）

曾任歐巴馬白宮法律顧問、目前擔任高盛 集團(Goldman Sachs)法務長的凱薩琳‧魯姆勒(Kathryn Ruemmler)，跟已故「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)交情深厚的內情隨著司法部 最新公布檔案曝光，12日晚間宣布辭去高盛職務，6月30日起生效。

魯姆勒與艾普斯坦之間的關係，過去幾周成為媒體報導焦點。魯姆勒與友人堅稱跟艾普斯坦只有專業往來，不過司法部解密檔案顯示，艾普斯坦被性侵受害者提告之後，魯姆勒曾提供法律建議，並對如何與媒體應對獻策。魯姆勒曾接受艾普斯坦頭等艙機票招待赴歐旅遊，接受艾普斯坦贈送靴子、皮包、手錶等禮物。

54歲的魯姆勒擁有喬治城大學法學院(Georgetown University Law Center)法律學位。她在辭職聲明中說，六年前加入高盛以來，很榮幸能協助監督公司的法律、聲譽及監管事務，強化風險管理流程，確保所做的每件事都符合正直的核心價值，「我的責任是把高盛的利益放在第一位」。

聲明中說：「今天稍早，我很遺憾地告知執行長索羅門(David Solomon)2026年6月30日將卸下法務長職務的打算。」

索羅門對有線電視新聞網(CNN)發表聲明說，魯姆勒任職期間是優秀的法律總顧問，「我們非常感謝她對公司許多重大法律事務的貢獻與精闢見解。索羅門說，魯姆勒是法律領域最頂尖的傑出人士之一，是許多同事的導師與朋友，「大家都會懷念她」。

索羅門指出，已經接受魯姆勒的辭呈，「我尊重她的決定」。