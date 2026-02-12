超級富豪擔心受暴力攻擊 把豪宅打造成固若金湯的堡壘

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
備受矚目的暴力事件頻傳，使富豪備加重視住家維安設備。(美聯社)
備受矚目的暴力事件頻傳，使富豪備加重視住家維安設備。(美聯社)

藝名Alex Da Kid的英國音樂製作人葛蘭特(Alex Grant)在洛杉磯地區購買占地2萬4000平方呎、有8座游泳池、汽車電梯與夜總會的超級豪宅，2017年施工期間遭到持槍歹徒闖入，與葛蘭特發生扭打。後來豪宅安全設施花費加碼，設立有警衛室、閘門、視網膜掃描器的保全系統，葛蘭特搬到紐約之後，日前以8500萬在房地產市場掛牌出售洛杉磯豪宅與臨近設施。

華爾街日報11日報導，備受矚目的暴力事件頻傳，包括一周多前國家廣播公司(NBC)女主播莎凡娜‧葛瑟瑞八旬母親在亞利桑納州住家遭到綁架失蹤，富豪們正大手筆為人身安全增加花費，特別是住家維安。避難室、生物特徵存取控制、雷射區域防禦系統等，以往只是國家元首或皇室人員的配備，如今則成為超級豪宅的主流設施。某些科技初創公司則為超級豪宅打造能夠偵測威脅的預警系統。

富豪為豪宅加強安全設備的趨勢，反映了富裕階級的觀點：傳統的警察與公共安全已經不再足夠，安全保護逐漸走向私有化與客製化。

38歲企業家魏德霍恩(David Widerhorn)2017年賣掉科技公司轉而投身房地產事業，在史考特岱爾(Scottsdale)蓋了一棟有高度維安配備的豪宅後，以1500萬元求售。房子面積8600平方呎，32個賭場等級的鏡頭透過人工智慧(AI)進行臉部辨識與車輛辨識，房屋周圍有雷射入侵偵測。前門是由厚達3吋的實心鋼鐵製成，有13道鎖栓。

魏德霍恩說，景觀設計也具有遏阻效果，房子周邊的水泥花盆裡種著有4吋尖刺的酸橙樹，房子與街道之間有一條護城河。屋內木板牆後有著整棟房子的防禦亮點：鋼筋混凝土打造的避難室，大門重達2000磅，有依照美國陸軍工兵署(Army Corps of Engineers)標準建造的空氣過濾系統。

魏德霍恩不願透露具體細節，僅說房子建造成本約1000多萬，其中防彈智慧玻璃就花100萬，大門入口處的安全設備也超過100萬。

拉斯維加斯豪宅建築設計公司Blue Heron創意與策略總監甘迺迪(Andrew Kennedy)指出，客戶為包括避難室與碉堡在內的安全設施，花費大約在10萬元至150萬元之間。

洛杉磯 房地產 華爾街

NBA／雷納德轟41分 快艇少雙主將仍擒灰狼

連毆3戴頭巾穆斯林 34歲女被控仇恨犯罪

紐約女襲擊三名戴頭巾穆斯林被捕 受害者僅12歲

NBA／「小惡棍」率太陽19分逆轉 比肩林書豪、范弗利特神紀錄

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順

終於有人算這筆帳 川普關稅迫每家庭去年多支出這個數

洛杉磯至少180中國移民被ICE逮捕 這些地方抓最多

