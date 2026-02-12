我的頻道

快訊

世界日報50周年 回顧、反省、再向前

歐巴馬白宮顧問與艾普斯坦交情深厚 寫信署名xoxo

歐巴馬白宮法律顧問與艾普斯坦交情深厚 寫信署名xoxo

記者顏伶如／即時報導
最新公布的已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)12日報導，最新公布的已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案裡，從數百封郵件往來可以看出前總統歐巴馬任內的白宮法律顧問凱薩琳‧魯姆勒(Kathryn Ruemmler)交情深厚，她與艾普斯坦討論生活私事，信件署名是代表「親親抱抱」的「xoxo」。魯姆勒也曾針對性侵受害者提告向艾普斯坦提供法律建議、協調如何答覆媒體詢問。

54歲的魯姆勒目前擔任高盛集團(Goldman Sachs)法務長。最新一批艾普斯坦檔案1月30日公布後，高盛集團仍對魯姆勒表示支持，對CNN發表聲明說，艾普斯坦的慣用手段眾所周知，就是向許多企業往來對象送禮與拉攏關係。

報導指出，魯姆勒與艾普斯坦關係匪淺已經受到眾議院監督委員會(House Oversight Committee)注意。消息人士說，委員會很有興趣詢問魯姆勒。魯姆勒先前曾說，因為律師工作認識艾普斯坦，兩人「在專業領域表持友好關係」，對於艾普斯坦非法活動並不知情。

最近解密的艾普斯坦遺產民事訴訟聯邦法院資料，則可看出艾普斯坦面臨法律究責及媒體檢視時，魯姆勒都曾給予建議與協助。最新一批艾普斯坦檔案中，電郵紀錄顯示魯姆勒曾與少數顧問聯手幫助艾普斯坦與其女友季絲蘭‧麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)因應醜聞風暴可能引發的公關危機。

2015年4月，美國廣播公司(ABC)「早安美國」(Good Morning America)晨間新聞節目計畫報導未成年時遭艾普斯坦逼迫賣淫的受害者裘弗利(Virginia Roberts Giuffre)，製作單位針對裘弗利的指控尋求艾普斯坦回應。

魯姆勒給艾普斯坦寫信說，裘弗利「憑空想像的指控，從表面看來，完全不可信」。魯姆勒也詢問麥斯威爾會不會對ABC新聞部發表聲明，並建議麥斯威爾「必須準備一份簡短、列入紀錄的聲明，以便在報導當中宣讀」。

在艾普斯坦遺產特權清單裡，有一份魯姆勒發給艾普斯坦律師溫伯格(Martin Weinberg)的文件，名稱是「致ABC函(三版草稿)」。

2015年7月，魯姆勒搭乘艾普斯坦訂購的頭等艙機票到歐洲旅遊。她寫信對艾普斯坦表示感激，以「xo」署名。

高盛集團發言人先前表示，魯姆勒不曾造訪艾普斯坦小島。最新公布檔案顯示，她在2017年1月詢問艾普斯坦能否到小島一日遊。2019年她寫信感謝艾普斯坦贈送靴子、皮包與手錶。

艾普斯坦 高盛 白宮

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

超級富豪擔心受暴力攻擊 把豪宅打造成固若金湯的堡壘

文件曝川普20年前早知淫魔惡行「他令人作嘔」

控邦迪作證淫魔案為川普「說謊」 眾議員劉雲平要她辭職

比爾蓋茲隔2年半訪中被問淫魔案 他稱往來「是種錯誤」

製片人現淫魔檔案 女星發聲明：正在辦離婚

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順

終於有人算這筆帳 川普關稅迫每家庭去年多支出這個數

洛杉磯至少180中國移民被ICE逮捕 這些地方抓最多

