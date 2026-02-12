薪水高、就業有保障 醫療保健產業成美勞動市場引擎

美國就業市場1月份新增13個工作，幾乎全部來自醫療保健產業。(美聯社)

美國就業市場1月份新增13個工作，幾乎全部來自醫療保健產業，政府部門、金融、資訊、運輸、倉儲等領域則減少人力，明顯反應勞動市場趨勢走向。華爾街日報分析，就在其他行業都在裁員 的同時，由於美國人口逐漸老化，醫療產業對勞工有著大量需求，使得勞工薪水較高，就業有保障；過去一年之間，相較於其他產業縮編人力或裁員，醫療產業勞工則悄悄支撐著勞動市場。

求職資訊網站Indeed經濟研究主任蘿拉‧烏爾里希(Laura Ullrich)說，醫療保健產業的就業狀況遠優於美國經濟裡的其他領域。不過，她表示，不是所有人都具備在醫療保健產業工作的必備技能或意願。

醫療產業某些職缺近幾年來越來越仰賴移民 勞工。長期以來，美國為願意在偏鄉工作的高技能外國醫生提供特殊簽證。護理師、居家照護助理等職缺需求持續增加，年輕移民以及透過安置計畫在美落腳的移民紛紛承擔工作空缺。

醫療保健領域出現的現象是，出生於外國的勞工特別集中在技能階梯的最高端與最低端。

人口資料庫 IPUMS匯整人口普查數據顯示，在2024年裡，外國出生勞工在整體美國人口占15%以下，但在居家健康助理當中卻占39%，在醫師當中占28%，牙醫當中也占24%。

古德溫人力仲介公司(Goodwin Recruiting)位於休士頓的健康產業招聘仲介吉爾廉(Sari Gillen)說，由於護士與執業護士(nurse practitioners)需求強勁，醫療機構不得不彼此加碼競價搶人，提供五位數字簽約獎金、優厚的帶薪假期等條件吸引人才；許多求職者同時獲得多個機構的錄取通知，「這是一場衝向終點線的競賽」。

報導指出，醫療保健產業的工作通常屬於勞力密集類型，跟其他專業技能職業相比，更不容易受到自動化取代。相對高薪以及工作有保障的特點，吸引某些年輕人投入。

擁有註冊護理學位護理學位，在加州 沙加緬度(Sacramento)醫院擔任急診室技術師的28歲女子葛蘭特(Savannah Grant)說：「這工作絕對能養活一家人。」加州註冊護士(registered nurses)時薪通常70元起跳。