白宮：墨販毒集團無人機闖美領空 德州空域關閉令解除

德州艾爾帕索國際機場衛星圖。聯邦航空總署表示，因「特殊安全原因」將暫停該機場所有進出航班十天。(路透)

美東時間9:25 AM 更新

聯邦航空總署11日突然取消了對德州 艾爾帕索市發布的為期10天空域關閉令，並在宣布該命令不到8小時後就將其解除。

白宮聲明表示：「墨西哥販毒集團的無人機闖入美國領空，戰爭部門已採取行動使其失效。」

聯邦航空總署在艾爾帕索時間早上7時前不久在X平台上發布消息：「艾爾帕索上空的臨時關閉措施已經解除。商業航空不會受到威脅。所有航班將恢復正常。」

The temporary closure of airspace over El Paso has been lifted. There is no threat to commercial aviation. All flights will resume as normal. — The FAA ✈️ (@FAANews) February 11, 2026

美東時間9:09 AM

聯邦航空總署(FAA)10日深夜宣布，基於「特殊安全原因」(special security reasons)，德州艾爾帕索(El Paso)領空將關閉10天，全面禁止從艾爾帕索起飛、降落的所有班機。FAA指出，如果有飛機違反禁航令，美國政府可能動用「致命武力」(deadly force)，緊急因應安全威脅。

FAA在聲明中並未提供進一步細節，僅表示禁航區涵蓋艾爾帕索國際機場(El Paso International Airport)周邊11哩半徑範圍，新墨西哥州 的聖塔特雷莎(Santa Teresa)也包括在內，但墨西哥領空則不包括在內。

艾爾帕索國際機場表示，FAA禁航令適用對象包括商業、貨運及一般航空，受到影響的旅客應與航空公司洽詢。在艾爾帕索國際機場經營航班的航空公司包括聯合航空(United Airlines)、 達美航空(Delta Air Lines)、美國航空(American Airlines)、西南航空(Southwest Airlines)。

禁航令山區標準時間(MST)2月10日晚間11時30分生效，直到20日晚間11時30分，禁止飛行高度1萬8000呎以下的飛機飛行。

前FAA安全小組成員貝利(Kyle Bailey)11日接受福斯新聞網訪問時說，長達10天的禁航令堪稱「史無前例」。

貝利表示，值得注意的是，艾爾帕索國際機場附近有布利斯堡(Fort Bliss)陸軍基地。他說，禁航令應該與國安事件或高層政要抵達當地有關，但頗為有趣的是，邊境 另一側的墨西哥空域卻沒有飛航限制。