我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州邊境機場10日空域關閉令 宣布不到8小時後解除

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

NBC女主播母親失蹤案 一名外送員接受偵訊後獲釋

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名人士因NBC女主播葛瑟瑞84歲母親失蹤案，被帶走問話。警員封鎖了一條街道。(路透)
一名人士因NBC女主播葛瑟瑞84歲母親失蹤案，被帶走問話。警員封鎖了一條街道。(路透)

國家廣播公司(NBC)女主播莎凡娜‧葛瑟瑞(Savannah Guthrie)的84歲母親南茜(Nancy Guthrie)在亞利桑納州失蹤超過十天，聯邦調查局(FBI)10日公布南茜住家門鈴監視器拍到蒙面男子影像之後，皮瑪郡(Pima County)警方10日晚間拘留並偵詢一名關係人，11日凌晨持法院搜查令搜索位於里奧里科(Rio Rico)一處民宅。

福斯新聞網11日報導，遭到警方拘留的男子普拉索羅斯(Carlos Palazuelos)結束偵訊後回答記者詢問時說，警方詢問南茜失蹤案的問題，但自己跟此案毫無關係。他說，警方以交通違規為由攔下並留置偵詢，要求說明最近幾天的行蹤。

普拉索羅斯是外賣送餐服務平台DoorDash外送員，平日負責土桑(Tucson)地區配送工作。他說，不確定最近有沒有送貨到南茜家。

普拉索羅斯受訪時說，調查人員拿著監視器拍到的蒙面男子影像，詢問他的親戚能否指認照片裡的人，「他們說眼睛跟我長得很像」。

普拉索羅斯接受西語頻道「世界電視台」(Telemundo)訪問時表示，執法人員持搜查令到住家搜查時，前門與後門都遭到損壞。

聯邦調查局局長巴特爾(Kash Patel)10日晚間接受福斯主播漢尼提(Sean Hannity)節目專訪時指出，FBI目前已經鎖定多名關係人。

巴特爾說，拜科技之賜以及不同機關之間的合作，案情在最近36小時至48小時之內獲得重要突破，但在無法證實有涉案嫌疑之前，鎖定對象都屬於關係人(person of interest)。

南茜最後一次被人看到是1月31日晚間9時30分左右，地點在她位於土桑卡特琳娜山麓(Catalina Foothills)住家附近。南茜周日早晨沒有到教堂作禮拜，親屬2月1日下午查往住處查看，發現她的皮夾、手機、汽車都在，但行蹤不明。

FBI 亞利桑納州 外送員

上一則

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

下一則

白宮：墨販毒集團無人機闖美領空 德州空域關閉令解除

延伸閱讀

重大突破 NBC主播母失蹤10天 疑似綁匪蒙面人影像曝光

重大突破 NBC主播母失蹤10天 疑似綁匪蒙面人影像曝光
新聞主播母親失蹤 FBI釋蒙面男遮門口監視器畫面

新聞主播母親失蹤 FBI釋蒙面男遮門口監視器畫面
第2個期限已到…NBC女主播再發視頻懇求釋放母親

第2個期限已到…NBC女主播再發視頻懇求釋放母親
追查專門傷害兒童的暴力網路組織 FBI跟科技賽跑

追查專門傷害兒童的暴力網路組織 FBI跟科技賽跑

熱門新聞

國稅局。(路透)

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

2026-02-05 11:33
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
福耀玻璃美國公司（Fuyao Glass America）。（美聯社）

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

2026-02-09 10:26

超人氣

更多 >
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返
密友爆費玉清人間蒸發 引退6年失聯

密友爆費玉清人間蒸發 引退6年失聯