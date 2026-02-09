至少9名參議員去年購買「監管」股票 操守惹議

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
有線電視新聞網(CNN)9日報導，國會議員股市交易監督網站Capitol Trades資料顯示，過去一年至少9名聯邦參議員的股票買賣，與隸屬委員會監管產業的公司有關，引發公職人員道德操守質疑。

非營利獨立監督組織「政府監督計畫」(Project on Government Oversight)代理副主席賀德勒-高德特(Dylan Hedtler-Gaudette)指出：「這一切都令人深感不安。」他表示，這是存在於兩黨的普遍狀況，共和黨與民主黨都有責任，反映了已經「爛到核心」的體制腐敗。

共和黨佛羅里達州聯邦參議員穆迪(Ashley Moody)最近提出禁止國會議員買賣股票的提案，但根據聯邦財產申報紀錄，隸屬於參院衛生委員會的她，共計投資5家健康保險公司。穆迪2025年3月購買價值10萬元至25萬元的禮來藥廠(Eli Lilly)股票。穆迪辦公室說，這是出任參議員之前家族投資夥伴的投資，不是個人買股，現已退出夥伴關係，2025年4月以來沒有股票交易。

另一名參院衛生委員會成員、共和黨奧克拉荷馬州聯邦參議員穆林(Markwayne Mullin)2025年1月透過與妻子的共同帳戶賣出亞培藥廠(Abbott Laboratories)股票。穆林發言人說，所有投資組合都是由第三方機構操作。

2025年9月，參院商務委員會成員、民主黨科羅拉多州聯邦參議員希肯魯伯(John Hickenlooper)購買網路安全廠商Palo Alto Networks價值10萬至25萬元股票。聯邦總務署(GSA)2025年12月宣布與Palo Alto Networks建立合作關係，能以最高60%折扣的優惠價格購買產品。希肯魯伯發言人說，自從2023年擔任丹佛市長以來，股票早已交付保密信託(Blind Trust，又稱盲目信託)。

參院財政委員會成員、羅德島州聯邦參議員懷特豪斯(Sheldon Whitehouse)2025年11月個人帳戶持有價值1000元至1萬5000元之間的聯合健保集團(UnitedHealth Group)股票。

參院財政委員會成員、共和黨肯薩斯州聯邦參議員莫朗(Jerry Moran)2025年5月在討論人工智慧(AI)發展的聽證會當天，購買谷歌(Google)母公司Alphabet股票，當時參院正考慮大幅放寬AI監管。

