美伊2/6會談將登場 美國再籲公民立刻離開伊朗

中央社華盛頓6日綜合外電報導
阿曼外長阿布塞迪（Badr Albusaidi，右）6日在阿曼首都馬斯喀特接待美國特使威科夫（Steve Witkoff，中）和庫許納（Jared Kushner，左）。歐新社
阿曼外長阿布塞迪（Badr Albusaidi，右）6日在阿曼首都馬斯喀特接待美國特使威科夫（Steve Witkoff，中）和庫許納（Jared Kushner，左）。歐新社

美國和伊朗代表今天稍晚將在阿曼對談，華府的虛擬駐伊朗大使館今天凌晨發布安全警告，再度呼籲美國公民「立即離開伊朗」，並準備好無需依賴美國政府協助的離境計畫。

美國財經媒體CNBC報導，美國和伊朗預計今天稍晚在阿曼舉行會談，然而幾乎沒有跡象指出美伊雙方已就議程達成共識。

根據美國及伊朗官員，美國特使威科夫（Steve Witkoff）、總統川普（Donald Trump）女婿庫許納（Jared Kushner）預計與會，德黑蘭方面則由伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）率團出席會議。

美國過去一個月已數次發布類似的安全警告，其線上虛擬大使館上次呼籲美國公民離開伊朗是1月14日，川普當時正考慮出手干預伊朗的可能選項，包括發動針對性軍事打擊。

今天的會談將是美伊兩國緊張關係自去年6月升高以來，雙方首次召開正式會議。伊朗當時和以色列爆發為期12天的戰爭，美軍接著發動空襲，嚴重破壞伊朗3座主要的核設施。

美伊雙方對會談內容範圍及場地仍有歧見，外界懷疑兩國談判是否真能取得成果，美國採取軍事行動的風險仍無法排除。

美國政府一再要求伊朗放棄濃縮鈾庫存、限制彈道飛彈計畫，還有停止向中東地區的武裝團體提供武器跟資金。

伊朗則稱美方要求是令人無法接受的主權侵犯，並揚言一旦遇襲將動用武力反擊，打擊美國在中東地區的軍事目標和以色列。

