服務多國、數萬家零售店的槍枝經銷商聲請破產

怕被ICE盯上 某些美國公民出門時把護照掛胸前保平安

傳SpaceX有中資 美參議員發函敦促五角大廈調查

中央社華盛頓5日綜合外電報導
美國民主黨籍聯邦參議員今天針對外傳中國投資人秘密取得太空探索科技公司（SpaceX）的股權，以潛在國家安全疑慮為由，敦促五角大廈展開調查。美聯社
美國民主黨籍聯邦參議員今天針對外傳中國投資人秘密取得太空探索科技公司（SpaceX）的股權，以潛在國家安全疑慮為由，敦促五角大廈展開調查。美聯社

根據路透看到的一封信函，美國民主黨籍聯邦參議員今天針對外傳中國投資人秘密取得太空探索科技公司（SpaceX）的股權，以潛在國家安全疑慮為由，敦促五角大廈展開調查。

參議員華倫（Elizabeth Warren）與金安迪（Andy Kim）聯合致函戰爭部長赫塞斯（Pete Hegseth），兩人在信函中表達對中國投資SpaceX的疑慮。兩人指出，這可能構成「國家安全威脅，恐危及關鍵的軍事、情報及民用基礎設施」。

這兩位參議員援引媒體報導及法庭證詞指出，與中國有關聯的投資者透過開曼群島（Cayman Islands）及英屬維京群島（British Virgin Islands）的實體轉移資金，以掩飾收購SpaceX的股份。

全球首富馬斯克（Elon Musk）創立的SpaceX ，在美國國家安全體系中扮演核心角色，不僅負責發射軍事與情報衛星，也經營星鏈（Starlink）通訊網路；該網路目前由戰爭部使用，並用於支援烏克蘭的防禦行動。

這兩位參議員警告，鑑於敏感資訊或技術可能外洩，任何中國所有權都可能觸發美國針對「外國所有權、控制或影響」（FOCI）的法律規範。

信中要求戰爭部揭露任何中國所有權的程度、評估SpaceX是否應該受到FOCI規範約束，並確定外國投資是否應由美國外國投資審查委員會（CFIUS）進行審核。參議員要求戰爭部於2月20日前做出回應。

SpaceX近期收購xAI，馬斯克形容這起收購案是「地球上（和地球外）最雄心壯志、垂直整合的創新引擎」，整合了AI、火箭、衛星網路、手機直連衛星通訊，以及全球領先的即時資訊與言論自由平台。

這兩位參議員主張，這起併購案使得針對SpaceX中資結構的質疑更具迫切性。

