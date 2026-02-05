我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔檢察官：替ICE打官司糟透 要政府遵守命令像拔牙

紐約市長辦公室拒提供收容所地址 稱保障隱私 遭批作法過時不當

川普政府簡化懲處程序 5萬聯邦勞工恐更容易丟飯碗

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
遭解雇的聯邦雇員捧著一箱個人物品，離開辦公室。(路透檔案照)
遭解雇的聯邦雇員捧著一箱個人物品，離開辦公室。(路透檔案照)

華爾街日報5日獨家報導，大約5萬名聯邦勞工今後恐將變得更容易丟飯碗，川普政府即將公布的政府雇員類別新規，讓聯邦各機關人員的懲處甚至解聘程序簡化，變成更容易遭到開除。

報導指出，身為聯邦政府人事部門的聯邦人事管理局(Office of Personnel Management)預計5日公布已經拍板定案的人事新規，其中針對執行政府政策的高階職業文官，特別設立一個新的雇員類別。根據新規，被納入這個新雇員類別的聯邦員工，將不再受到數十年來避免遭到開除的高門檻就業保障。

經由政治任命的聯邦機關政務官通常被視為總統得以隨時解聘的員工，屬於事務官的資深職業文官則擁有公務員系統強大的就業保障，包括可以針對解聘、停職、懲處向獨立委員會提出申訴。根據新規，職業文官畫入人事管理局公布的新類別之後，將無法再向委員會提出解聘或懲處申訴。

雇員新類別適用於負責政策擬定、政策倡議的資深官員，受到影響的人數約有5萬名聯邦勞工，在共計230萬名聯邦文職人員裡，占有相對較小的比例。人事管理局官員說，推出新規的部分動機是為了懲處阻撓川普政策的聯邦員工。

人事管理局局長庫波(Scott Kupor)受訪時說，聯邦勞工不能以「基於良心而進行反抗」做為阻撓政策執行的藉口。他說：「一旦基於良心的抵抗演變成破壞，或者企圖妨礙政府目標，就是絕對不能允許的。」

聯邦勞工工會則擔心，川普幕僚可能援引新規，清算政治觀點與川普不同的政府員工。工會主管警告說，川普政府可能把龐大人數的聯邦雇員納入新類別。

官員表示，新規公布30天後，人事管理局便將完成新類別的完整名單，接下來川普總統將簽署行政命令，把某些特定職務畫入新類別適用範圍。

川普 華爾街 聯邦政府

上一則

電視時代→數位時代 米蘭冬奧見證媒體轉型

延伸閱讀

習近平罕見同日通話川普、普亭 籲美慎重處理對台軍售

習近平罕見同日通話川普、普亭 籲美慎重處理對台軍售
美鬆綁Nvidia對中出口H200晶片卡關 路透：或拖到川普4月訪中前

美鬆綁Nvidia對中出口H200晶片卡關 路透：或拖到川普4月訪中前
川普稱華許若有升息的念頭 就不會拿到Fed主席提名

川普稱華許若有升息的念頭 就不會拿到Fed主席提名
先把話說清楚 川習通話後都提台灣 分析：北京正為川習會鋪陳

先把話說清楚 川習通話後都提台灣 分析：北京正為川習會鋪陳

熱門新聞

運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
在海外遊行期間突然被註銷美國護照並遭遣返。示意圖（美聯社）

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

2026-01-30 10:26
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
臉書（Facebook）母公司Meta。示意圖（美聯社）

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

2026-01-30 11:20
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化