川普政府簡化懲處程序 5萬聯邦勞工恐更容易丟飯碗

遭解雇的聯邦雇員捧著一箱個人物品，離開辦公室。(路透檔案照)

華爾街 日報5日獨家報導，大約5萬名聯邦勞工今後恐將變得更容易丟飯碗，川普 政府即將公布的政府雇員類別新規，讓聯邦各機關人員的懲處甚至解聘程序簡化，變成更容易遭到開除。

報導指出，身為聯邦政府 人事部門的聯邦人事管理局(Office of Personnel Management)預計5日公布已經拍板定案的人事新規，其中針對執行政府政策的高階職業文官，特別設立一個新的雇員類別。根據新規，被納入這個新雇員類別的聯邦員工，將不再受到數十年來避免遭到開除的高門檻就業保障。

經由政治任命的聯邦機關政務官通常被視為總統得以隨時解聘的員工，屬於事務官的資深職業文官則擁有公務員系統強大的就業保障，包括可以針對解聘、停職、懲處向獨立委員會提出申訴。根據新規，職業文官畫入人事管理局公布的新類別之後，將無法再向委員會提出解聘或懲處申訴。

雇員新類別適用於負責政策擬定、政策倡議的資深官員，受到影響的人數約有5萬名聯邦勞工，在共計230萬名聯邦文職人員裡，占有相對較小的比例。人事管理局官員說，推出新規的部分動機是為了懲處阻撓川普政策的聯邦員工。

人事管理局局長庫波(Scott Kupor)受訪時說，聯邦勞工不能以「基於良心而進行反抗」做為阻撓政策執行的藉口。他說：「一旦基於良心的抵抗演變成破壞，或者企圖妨礙政府目標，就是絕對不能允許的。」

聯邦勞工工會則擔心，川普幕僚可能援引新規，清算政治觀點與川普不同的政府員工。工會主管警告說，川普政府可能把龐大人數的聯邦雇員納入新類別。

官員表示，新規公布30天後，人事管理局便將完成新類別的完整名單，接下來川普總統將簽署行政命令，把某些特定職務畫入新類別適用範圍。