我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郵差積雪挖郵務車嚇怕同事心臟病發 發文遭威脅解雇

有老鼠、害蟲 南加數個華人餐廳閉門整改

罹癌母安樂死時紐森在側 新書披露痛苦回憶：我曾恨她

記者胡玉立／即時報導
加州州長紐森在即將發行的新書中，首度揭露2002年他34歲時，協助母親安樂死的往事。(美聯社)
加州州長紐森在即將發行的新書中，首度揭露2002年他34歲時，協助母親安樂死的往事。(美聯社)

被視為民主黨總統潛在候選人之一的加州州長紐森(Gavin Newsom)，新作「匆匆青年：一段發現之旅」(Young Man in a Hurry: A Memoir of Discovery)將在24日發行。紐森在書中罕見揭露2002年他34歲時，時年55歲罹癌母親決定透過醫療協助自殺並要求他陪在身側的往事。紐森本周接受華盛頓郵報訪問，進一步談到自己直面母親離世的悲痛悔恨與複雜感受。

華郵報導，紐森陪伴母親臨終這段往事，是他新書最動人篇章之一；但如果紐森參選，這段往事也很可能引發爭議。因為2002年安樂死在加州仍屬非法，要等到2015年加州通過「終結生命選擇法案」(End of Life Option Act)，才將安樂死合法化。

紐森2019年就任州長兩年後，簽署了第二項法案，將藥物誘導自殺等待期從15天縮短至48小時，並取消在安樂死結束時簽署正式書面意願聲明的要求。去年紐森簽署第三項法案，取消2015年法案落日條款，讓安樂死在加州無限期合法化。

根據「尊嚴死」(Death with Dignity)倡議組織，今日全國只有12個州和哥倫比亞特區已將安樂死合法，其他各州仍屬非法。

紐森在聖地牙哥受訪表示，2002年他和妹妹遵照母親遺願，在母親選擇安樂死的那天，來到她位於太平洋高地(Pacific Heights)的病床邊。他說，他雖然希望母親的痛苦能夠結束，但他也花了許多年，才原諒母親提出希望他在她生命終結時陪在身側的要求。

在講述這段故事時，紐森眼眶濕潤、一度哽咽地說：「她過世後，我又陪她坐了20分鐘。我把頭枕在她的腹部，哭著等待她再次呼吸。」

紐森表示，「有許多年，我恨她要我陪她走向生命終結。我很想說那是段美好的經歷，但那真的很可怕。」儘管有著痛苦的回憶，但紐森仍認為，安樂死應在全國合法化，人們應該「擁有自主決定的自由」。他表示，他與母親的親身經歷，讓他更加堅定支持這項法案。

紐森 安樂死 加州

上一則

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

延伸閱讀

威善高推動加州立法：針灸納「白卡」永久福利

威善高推動加州立法：針灸納「白卡」永久福利
加州擬補助電動車僅限首購族 購買當下可直接折抵

加州擬補助電動車僅限首購族 購買當下可直接折抵
紐森新預算案 不見拯救地方新聞業資金

紐森新預算案 不見拯救地方新聞業資金
認TikTok壓制批評川普內容 紐森將展開調查

認TikTok壓制批評川普內容 紐森將展開調查

熱門新聞

運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
在海外遊行期間突然被註銷美國護照並遭遣返。示意圖（美聯社）

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

2026-01-30 10:26
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
臉書（Facebook）母公司Meta。示意圖（美聯社）

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

2026-01-30 11:20
前第一夫人吉兒·拜登。(美聯社資料照)

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

2026-02-03 12:13

超人氣

更多 >
綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢

綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢
大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
立春馬年太歲換人當 4生肖做2事擋血光之災

立春馬年太歲換人當 4生肖做2事擋血光之災
陜醫院無碼直播手術「暴露女患者私處」 5萬人湧入看

陜醫院無碼直播手術「暴露女患者私處」 5萬人湧入看